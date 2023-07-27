Белый дом: Мы не будем судить о контрнаступлении Украины, сидя на диване

Журналисты спросили Кирби, не считает ли он, что контрнаступление в Украине продвигается слишком медленно.
"Сам президент [Украины Владимир] Зеленский сказал, что это не так быстро, как ему хотелось бы, и они не продвигаются каждый день так далеко, как им хотелось бы. Соединенные Штаты не собираются занимать позицию по этому поводу. Мы не собираемся обсуждать украинскую военную операцию, сидя на диване", – ответил Кирби.
Он подчеркнул, что силы обороны Украины продвигаются, никакого тупика или заморозки действий нет. Контрнаступление могут оценивать только те, кто его планировал и проводит, добавил Кирби.
"Мы собираемся убедиться, что у них есть инструменты и возможности, которые им нужны, чтобы продолжать делать прогресс в своем контрнаступлении", – отметил он.
Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. После этого украинские военные сообщали о деоккупации украинских территорий и освобождении девяти населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях.
За время текущего контрнаступления силы обороны Украины освободили более 227 км² территорий, сообщала 24 июля замминистра обороны Украины Анна Маляр.