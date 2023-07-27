Белый дом: Мы не будем судить о контрнаступлении Украины, сидя на диване

Журналисты спросили Кирби, не считает ли он, что контрнаступление в Украине продвигается слишком медленно.

"Сам президент [Украины Владимир] Зеленский сказал, что это не так быстро, как ему хотелось бы, и они не продвигаются каждый день так далеко, как им хотелось бы. Соединенные Штаты не собираются занимать позицию по этому поводу. Мы не собираемся обсуждать украинскую военную операцию, сидя на диване", – ответил Кирби.

Он подчеркнул, что силы обороны Украины продвигаются, никакого тупика или заморозки действий нет. Контрнаступление могут оценивать только те, кто его планировал и проводит, добавил Кирби.

"Мы собираемся убедиться, что у них есть инструменты и возможности, которые им нужны, чтобы продолжать делать прогресс в своем контрнаступлении", – отметил он.