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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Белый дом: Мы не будем судить о контрнаступлении Украины, сидя на диване

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Кирби прокомментировал ход контрнаступления
Кирби прокомментировал ход контрнаступления
Фото: EPA

В Белом доме заявили, что контрнаступление Вооруженных сил Украины не остановилось, оно продолжается. Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби на брифинге 26 июля, сообщает Белый дом.

Журналисты спросили Кирби, не считает ли он, что контрнаступление в Украине продвигается слишком медленно.

"Сам президент [Украины Владимир] Зеленский сказал, что это не так быстро, как ему хотелось бы, и они не продвигаются каждый день так далеко, как им хотелось бы. Соединенные Штаты не собираются занимать позицию по этому поводу. Мы не собираемся обсуждать украинскую военную операцию, сидя на диване", – ответил Кирби.

Он подчеркнул, что силы обороны Украины продвигаются, никакого тупика или заморозки действий нет. Контрнаступление могут оценивать только те, кто его планировал и проводит, добавил Кирби.

"Мы собираемся убедиться, что у них есть инструменты и возможности, которые им нужны, чтобы продолжать делать прогресс в своем контрнаступлении", – отметил он.

Контекст:

Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. После этого украинские военные сообщали о деоккупации украинских территорий и освобождении девяти населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях. 

За время текущего контрнаступления силы обороны Украины освободили более 227 км² территорий, сообщала 24 июля замминистра обороны Украины Анна Маляр.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Белый дом, война России против Украины, Джон Кирби, контрнаступление
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