"Понимаем, чем их можно сбить. Поэтому есть повреждения". Спикер ВС ВСУ рассказал об ударе "Кинжалами" по Хмельницкой области

Силы обороны Украины сбили 33 из 36 российских крылатых ракет воздушного базирования во время вечерней атаки с использованием стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и три ракеты морского базирования "Калибр" во время дневной атаки оккупантов 26 июля. В ВС ВСУ тогда сообщили, что информация относительно последствий пусков Х-47 "Кинжал" уточняется.

По словам Игната, ракеты вчера днем сбивали в Киевской, Днепропетровской и Харьковской областях, одной из целей удара РФ был военный аэродром в Староконстантинове Хмельницкой области.

Гиперзвуковая ракета "Кинжал" – это новый вид вооружений в РФ, была принята на вооружение в 2018 году. По информации ВС ВСУ, боевая часть ракеты составляет 500 кг. После пуска с самолета она поднимается на большую высоту в верхние слои атмосферы, а при заходе на цель по баллистической траектории может развивать скорость около 12 тыс. км/ч. В мае украинские защитники с помощью ЗРК Patriot сбили 13 таких ракет, сообщали в ВС ВСУ.

Эти комплексы Украина получила весной 2023 года (официально сообщалось о принятии на вооружение двух дивизионов), до этого, по сообщениям ВС ВСУ, у страны не было средств для сбития баллистических ракет.

В июне в Украине развернули систему SAMP-T Mamba. Игнат говорил, что она тоже может сбивать баллистику.