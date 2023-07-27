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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Понимаем, чем их можно сбить. Поэтому есть повреждения". Спикер ВС ВСУ рассказал об ударе "Кинжалами" по Хмельницкой области

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Игнат сказал, что в результате применения оккупантами "Кинжалов" есть повреждения, о которых сообщать не будут
Игнат сказал, что в результате применения оккупантами "Кинжалов" есть повреждения, о которых сообщать не будут
Фото: Media Center Ukraine - Ukrinform / Telegram

Спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат 27 июля в эфире национального телемарафона рассказал, что российские оккупанты 26 июля атаковали Украину аэробаллистическими ракетами Х-47 "Кинжал", параллельно применяя другие виды ракет, которые маневрировали над территорией страны и меняли курс несколько раз. Об этом сообщает корреспондент "ГОРДОН".

В Хмельницкой областной военной администрации сообщали вечером, что оккупанты ударили четырьмя "Кинжалами" в направлении области и что ПВО отразила атаку. Однако из релиза нельзя сделать однозначный вывод о сбитии этих ракет в регионе. 

Об этой атаке Игнат рассказал следующее: "Вчера, кроме ракет, которые фактически гуськом, одна за другой, летели с юго-восточного направления сначала якобы в Харьковскую, потом в Днепропетровскую, а далее уже пошли на юг, с юга на запад и с запада возвращались в восточном направлении – из Львовской области в направлении Хмельницкой, Староконстантинова. И в то же время враг решил нанести удар еще и с севера, с самолетов МиГ-31К, ракетами "Кинжал". Ну, мы понимаем, чем можно сбить "Кинжал". Поэтому там есть определенные повреждения, о которых мы сообщать не будем. Враг все же применил те четыре "Кинжала" и их было видно".  

Контекст:

Силы обороны Украины сбили 33 из 36 российских крылатых ракет воздушного базирования во время вечерней атаки с использованием стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и три ракеты морского базирования "Калибр" во время дневной атаки оккупантов 26 июля. В ВС ВСУ тогда сообщили, что информация относительно последствий пусков Х-47 "Кинжал" уточняется. 

По словам Игната, ракеты вчера днем сбивали в Киевской, Днепропетровской и Харьковской областях, одной из целей удара РФ был военный аэродром в Староконстантинове Хмельницкой области. 

Гиперзвуковая ракета "Кинжал" – это новый вид вооружений в РФ, была принята на вооружение в 2018 году. По информации ВС ВСУ, боевая часть ракеты составляет 500 кг. После пуска с самолета она поднимается на большую высоту в верхние слои атмосферы, а при заходе на цель по баллистической траектории может развивать скорость около 12 тыс. км/ч. В мае украинские защитники с помощью ЗРК Patriot сбили 13 таких ракет, сообщали в ВС ВСУ.

Эти комплексы Украина получила весной 2023 года (официально сообщалось о принятии на вооружение двух дивизионов), до этого, по сообщениям ВС ВСУ, у страны не было средств для сбития баллистических ракет. 

В июне в Украине развернули систему SAMP-T Mamba. Игнат говорил, что она тоже может сбивать баллистику

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: аэродром, ПВО, война России против Украины, ракеты, Староконстантинов, Воздушные силы Украины, ракета Кинжал, Юрий Игнат
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