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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Хмельницкой ОГА заявили, что оккупанты ударили четырьмя "Кинжалами" в направлении области, ПВО отразила атаку

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В результате сбивания ракет обломки упали в населенных пунктах Хмельницкого района
В результате сбивания ракет обломки упали в населенных пунктах Хмельницкого района
Фото: EPA

Вечером российские оккупанты подняли в небо истребители МиГ-31К и нанесли удар четырьмя аэробаллистическими ракетами Х-47 "Кинжал" в направлении Хмельницкой области. ПВО отразила атаку, сообщили в Хмельницкой областной госадминистрации.

"Спасибо нашей ПВО, которая отразила атаку. В результате сбивания ракет обломки упали в населенных пунктах Хмельницкого района", – говорится в сообщении.

Кроме того, обломки ракеты упали на территории частного дома в Староконстантиновской общине, повреждены авто.

По имеющейся информации на данный момент, пострадавших нет.

Контекст:

Воздушная тревога в Украине вечером 26 июля была объявлена после запусков крылатых ракет с 12 российских бомбардировщиков Ту-95 из района Каспийского моря и продолжалась более двух часов. Впоследствии в Воздушных силах ВСУ сообщили о запусках аэробаллистических ракет Х-47 "Кинжал" с самолетов МиГ-31К.

Одной из целей российского ракетного удара, нанесенного по Украине вечером 26 июля, был военный аэродром в Староконстантинове Хмельницкой области, заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По данным Игната, российские ракеты были сбиты в Киевской, Днепропетровской и Харьковской областях.

Силы обороны Украины сбили 33 из 36 российских крылатых ракет воздушного базирования во время вечерней атаки с использованием стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и три ракеты морского базирования "Калибр" во время дневной атаки.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, война, ПВО, война России против Украины, ракеты, российские оккупанты, силы обороны Украины
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