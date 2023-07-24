Гетманцев: Местные бюджеты теряют связь с реальностью и осуществляют расходы, совершенно не связанные с войной

По его словам, подоходный налог военных, который поступает в местную казну, значительно ее увеличил. Однако далеко не всегда деньги идут на цели, актуальные во время вторжения российских оккупантов.

"Война принесла местным бюджетам дополнительное поступление. А некоторые местные бюджеты, будем откровенны, теряют связь с реальностью и осуществляют расходы на совершенно не связанные с войной вещи. Тогда как благодарить за эти доходы они должны прежде всего увеличением расходов на содержание именно армию", – сказал Гетманцев.

Он отметил, что местные власти по закону не могут взять на содержание какую-то из бригад в полном объеме. Однако при желании могут тратить деньги на дроны, на "скорые", на содержание определенных статей расходов той или иной бригады или ВСУ в целом. Это абсолютно совпадает с полномочиями органов местного самоуправления, подчеркнул нардеп.

Глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия 17 июля заявил, что в Верховной Раде Украины обсуждается механизм ограничения полномочий органов местного самоуправления в части госзакупок. По его словам, в Украине назревает серьезное недовольство, вызванное информацией "о барабанах, стадионах и люксовых овощерезках". Он назвал свой пост "последним предупреждением" перед тем, как парламент внесет соответствующие законодательные ограничения на период военного положения.