Гетманцев: Местные бюджеты теряют связь с реальностью и осуществляют расходы, совершенно не связанные с войной

По его словам, подоходный налог военных, который поступает в местную казну, значительно ее увеличил. Однако далеко не всегда деньги идут на цели, актуальные во время вторжения российских оккупантов.
"Война принесла местным бюджетам дополнительное поступление. А некоторые местные бюджеты, будем откровенны, теряют связь с реальностью и осуществляют расходы на совершенно не связанные с войной вещи. Тогда как благодарить за эти доходы они должны прежде всего увеличением расходов на содержание именно армию", – сказал Гетманцев.
Он отметил, что местные власти по закону не могут взять на содержание какую-то из бригад в полном объеме. Однако при желании могут тратить деньги на дроны, на "скорые", на содержание определенных статей расходов той или иной бригады или ВСУ в целом. Это абсолютно совпадает с полномочиями органов местного самоуправления, подчеркнул нардеп.
Глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия 17 июля заявил, что в Верховной Раде Украины обсуждается механизм ограничения полномочий органов местного самоуправления в части госзакупок. По его словам, в Украине назревает серьезное недовольство, вызванное информацией "о барабанах, стадионах и люксовых овощерезках". Он назвал свой пост "последним предупреждением" перед тем, как парламент внесет соответствующие законодательные ограничения на период военного положения.
В июне разразился скандал из-за информации о том, что Днепровская райгосадминистрация заказала для укрытия 300 кожаных барабанов за 890 тыс. грн. В описании тендера на Prozorro было указано, что инструменты предназначены "для психологической разгрузки детей в укрытиях во время воздушных тревог". После критики районное управление образования сообщило об отмене закупки барабанов, "учитывая общественный резонанс и огласку в СМИ, неприятие общественностью новых методик снятия психологической нагрузки и стресса, предотвращения развития посттравматических стрессовых расстройств у детей в период военного положения".
После скандала с барабанами СМИ обнаружили еще несколько подозрительных закупок. Например, в декабре 2022-го Днепровская РГА объявила тендер на закупку 12 овощерезок более чем на 1,5 млн грн. А месяцем ранее, в ноябре, закупить кулинарное оборудование решили в художественном лицее "Смена" в том же Днепровском районе. Учебное заведение объявило тендер на закупку "технологического оборудования в укрытие учебного заведения" в количестве двух штук. Под таким оборудованием чиновники имели в виду многофункциональные сковороды iVario Pro 2-S. Стоимость одной такой сковороды составляет 725 тыс. грн, однако закупка двух сковородок обошлась лицею в 1,2 млн грн.