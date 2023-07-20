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ГБР завершило расследование махинаций с продуктами для ВСУ. Подозреваются экс-замминистра и глава департамента Минобороны

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Бывших чиновников Минобороны подозревают в нанесении ущерба государству при закупке продуктов для армии в размере 12 млн грн
Бывших чиновников Минобороны подозревают в нанесении ущерба государству при закупке продуктов для армии в размере 12 млн грн
Фото: mil.in.ua

Государственное бюро расследований Украины и Национальное антикоррупционное бюро закончили следствие по делу о злоупотреблениях при закупке продуктов питания для Вооруженных сил Украины. Об этом 20 июля сообщила пресс-служба ГБР.

По результатам расследования в нанесении государству ущерба на 12 млн грн подозреваются бывший заместитель министра обороны Украины и и.о. директора департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов МО. 

"В декабре 2020-го – январе 2021 года руководитель департамента Минобороны заключил договоры о закупке услуг по организации питания Вооруженных сил Украины на 2021 год. В дальнейшем, по указанию заместителя министра обороны Украины, он незаконно подписал восемь дополнительных соглашений с поставщиками с заведомо невыгодными для ВСУ условиями", – говорится в сообщении.

Фигуранты подозреваются по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью и служебным положением, повлекшее тяжкие последствия), а также по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 УКУ (препятствование законной деятельности ВСУ в особый период, которое привело к другим тяжким последствиям, совершенное группой лиц).

Максимальная санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет, отмечают в ГБР.

Контекст:

21 января издание ZN.UA сообщило, что в соответствии с соглашением Минобороны от 23 декабря 2022 года, министерство закупает продукты для украинских военнослужащих в два-три раза дороже, чем они стоят в киевских супермаркетах. К примеру, Минобороны покупало яйца по 17 грн за штуку. 

ООО "Актив компани", о контракте с которым шла речь в статье, 22 января 2023 года выступило с официальной позицией по поводу скандала в СМИ. Руководство компании утверждает, что сравнение цен на отдельную единицу товара в супермаркете со стоимостью в контракте неправильно и манипулятивно и что разглашение деталей контрактов ставит под угрозу безопасную работу для снабжения армии.

Министерство обороны также опубликовало свою позицию. В ведомстве заявили, что информация о закупках распространяется "с признаками умышленных манипуляций" и вводит в заблуждение.

Позже в Минобороны заявили, что произошла "обычная техническая ошибка". Министр обороны Алексей Резников добавил, что документ, опубликованный в СМИ, "еще не существует" и "ни копейки по нему не потрачено". В то же время 12 июня в Центре противодействия коррупции (ЦПК) подтвердили, что Минобороны покупало яйца по 17 грн за штуку. Центр также ссылается на слова главы Госаудитслужбы Украины Аллы Басалаевой. Только на одном контракте Минобороны собиралось "переплатить/украсть" 4 млрд грн, добавили в ЦПК.

Резников после скандала вокруг закупок Минобороны пообещал, что украинское оборонное ведомство вернет общественный контроль над частью закупок и анонсировал перезагрузку антикоррупционного управления Минобороны.

Верховная Рада 24 февраля приняла закон о введении прозрачности в оборонных закупках

С 23 апреля в системе Prozorro стало доступно отображение информации о неоружейных оборонных закупках.

6 июня Минобороны Украины провело аукционные торги по закупке продуктов питания и сэкономило в среднем 22% по сравнению с ожидаемыми суммами, сообщал после анализа данных в Prozzoro проект "Наші гроші". Яровая сообщала, что благодаря тендерной процедуре на 22 позициях государство сэкономило более 4,5 млрд грн, теперь Минобороны может их использовать на другие нужды армии.

21 июня Минобороны по результатам проведенных через систему Prozorro торгов заключило первых три договора с компаниями-победителями на поставку продуктов питания для Вооруженных сил Украины.

Теги: Министерство обороны Украины, продукты, госзакупки, ВСУ, НАБУ, ГБР
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