ГБР завершило расследование махинаций с продуктами для ВСУ. Подозреваются экс-замминистра и глава департамента Минобороны

Бывших чиновников Минобороны подозревают в нанесении ущерба государству при закупке продуктов для армии в размере 12 млн грн Фото: mil.in.ua

По результатам расследования в нанесении государству ущерба на 12 млн грн подозреваются бывший заместитель министра обороны Украины и и.о. директора департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов МО.

"В декабре 2020-го – январе 2021 года руководитель департамента Минобороны заключил договоры о закупке услуг по организации питания Вооруженных сил Украины на 2021 год. В дальнейшем, по указанию заместителя министра обороны Украины, он незаконно подписал восемь дополнительных соглашений с поставщиками с заведомо невыгодными для ВСУ условиями", – говорится в сообщении.

Фигуранты подозреваются по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью и служебным положением, повлекшее тяжкие последствия), а также по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 УКУ (препятствование законной деятельности ВСУ в особый период, которое привело к другим тяжким последствиям, совершенное группой лиц).

Максимальная санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет, отмечают в ГБР.