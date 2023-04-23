Prozorro открывает информацию о неоружейных оборонных закупках – Минэкономики

Теперь оборонные заказчики и воинские части начнут публиковать информацию о ценах. Такую обязанность предусматривает новая редакция закона "Об оборонных закупках", отметила заместитель министра экономики Надежда Бигун.
По ее словам, оборонные заказчики будут отчитываться именно о неоружейных закупках (питании, вещевом имуществе, горючем и т.п.) от 200 тыс. грн для товаров и услуг и 1,5 млн грн для работ. Отчеты будут содержать ограниченное количество информации – название заказчика, предмет закупки и цену за единицу. В случае закупок услуг питания заказчикам необходимо будет отчитаться о цене за единицу каждого продукта, входящего в эту услугу. Для этого они могут загрузить в систему Prozorro файл с соответствующими расчетами.
"Возвращение прозрачности в оборонные закупки – это только первый шаг. Мы работаем над созданием новой процедуры рамочных соглашений для нужд обороны, благодаря которой защитники смогут проводить конкурентные отборы поставщиков через систему Prozorro и при этом не публиковать чувствительную информацию", – пояснила Бигун.
По словам директора ГП "Прозорро" Николая Ткаченко, оборонные заказчики могут не публиковать данные об общей сумме и объемах закупок, местах доставки, наименовании поставщика, но опубликованной информации должно быть достаточно для ценовой аналитики.
Закон предусматривает, что оборонные заказчики и военные части должны публиковать отчеты в систему Prozorro в течение 10 рабочих дней со дня подписания контракта, отмечают в Минэкономики. Кроме того, до 22 июня им предстоит отчитаться по всем договорам, заключенным с 24 февраля 2022 года, то есть с начала полномасштабного вторжения.
21 января издание ZN.UA сообщило, что в соответствии с соглашением Минобороны от 23 декабря 2022 года министерство закупает продукты для украинских военнослужащих в два-три раза дороже, чем они стоят в киевских супермаркетах.
ООО "Актив компани", о контракте с которым шла речь в статье, 22 января выступило с официальной позицией по поводу скандала в СМИ. Руководство компании утверждает, что сравнение цен на отдельную единицу товара в супермаркете со стоимостью в контракте неправильно и манипулятивно и что разглашение деталей контрактов ставит под угрозу безопасную работу для снабжения армии.
Министерство обороны также опубликовало свою позицию. В ведомстве считают, что информация о закупках распространяется "с признаками умышленных манипуляций" и вводит в заблуждение.
Позже в Минобороны заявили, что произошла "обычная техническая ошибка". Министр обороны Алексей Резников добавил, что документ, опубликованный в СМИ, "еще не существует" и "ни копейки по нему не потрачено".
Резников после скандала вокруг закупок Минобороны пообещал, что украинское оборонное ведомство вернет общественный контроль над частью закупок и анонсировал перезагрузку антикоррупционного управления Минобороны.
Верховная Рада 24 февраля приняла закон о введении прозрачности в оборонных закупках.