Малюська объявил о поиске поставщиков картошки для СИЗО по 8,21 грн/кг. Победу в тендере одержал продавец, предложивший 5,57 грн/кг

Малюська: Поздравляю нашу генеральную дирекцию с успешным испытанием нового механизма закупок, а государственный бюджет – с бюджетной экономией Фото: Denis Malyuska / Facebook

"Если кто хочет продать 185 тонн картошки, начинайте готовиться. Генеральная дирекция Государственной уголовно-исполнительной службы Украины планирует 20 марта 2023 года начать на Prozorro Market закупку 185 тонн картофеля поздних сортов через электронный каталог", – написал министр.

Он отметил, что ожидаемая стоимость закупки составила 8,21 грн/кг, включая все налоги и сборы, а также доставку товара в 15 учреждений исполнения наказаний и следственных изоляторов в Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской и Тернопольской областях.

Через 10 дней, 24 марта, Малюська рассказал о результатах тендера.

"Появилось восемь желающих и победило предложение с ценой 5,57 грн (!) за килограмм. Поздравляю нашу генеральную дирекцию с успешным испытанием нового механизма закупок, а государственный бюджет – с бюджетной экономией", – подчеркнул министр.

В подтверждение своих слов он добавил ссылку на лот на сайте Prozorro. Согласно информации из регистра предложений, победитель тендера получит за продажу 185 тонн картошки 1 030 450 грн.