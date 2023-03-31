Минсоцполитики объявило тендер на закупку беби-боксов

Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте Минсоцполитки.
Закупку проводят на платформе Prozorro. Ожидаемая стоимость контракта – около 419 млн грн.
"Предполагается закупка единовременной помощи "пакета малыша" в количестве 61 456 комплектов. Срок приема тендерных предложений – до 10 апреля 2023 года. Ориентировочный срок заключения договора с поставщиком, который победит в тендерной процедуре, – с 24 апреля по 2 мая 2023 года", – сообщили в министерстве.
"Пакет малыша" – одна из востребованных социальных программ в Украине, говорится в релизе. Она является важной составляющей поддержки для родителей новорожденных, заявили в Минсоцполитики.
На 2023 год, согласно релизу, в бюджете на 2023 год заложено 1,43 млрд грн на закупку беби-боксов, а также на предоставление денежной компенсации семьям за неиспользованные "пакеты".
Беби-боксы при рождении ребенка в Украине начали выдавать в сентябре 2018 года. В них входили подгузники, одежда и средства для ухода за новорожденными.
В июле 2020 года правительство отменило беби-боксы и приняло решение выплачивать родителям новорожденных по 5 тыс. грн вместо "пакета малыша". Детский фонд ООН ЮНИСЕФ призвал правительство Украины сохранить беби-боксы. В сентябре Рада приняла закон, которым вернула беби-боксы, президент Украины Владимир Зеленский подписал его 21 октября.
В Министерстве социальной политики сообщили изданию "ГОРДОН", что с сентября 2018 года по август 2020-го "пакет малыша" получили более 500 тыс. детей, или 94% от общего количества новорожденных.
Получение "пакета малыша" или компенсации за него возможно и в случае рождения ребенка на временно оккупированных территориях. Об этом 23 декабря 2022 года сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.