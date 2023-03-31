Минсоцполитики объявило тендер на закупку беби-боксов

Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте Минсоцполитки.

Закупку проводят на платформе Prozorro. Ожидаемая стоимость контракта – около 419 млн грн.

"Предполагается закупка единовременной помощи "пакета малыша" в количестве 61 456 комплектов. Срок приема тендерных предложений – до 10 апреля 2023 года. Ориентировочный срок заключения договора с поставщиком, который победит в тендерной процедуре, – с 24 апреля по 2 мая 2023 года", – сообщили в министерстве.

"Пакет малыша" – одна из востребованных социальных программ в Украине, говорится в релизе. Она является важной составляющей поддержки для родителей новорожденных, заявили в Минсоцполитики.

На 2023 год, согласно релизу, в бюджете на 2023 год заложено 1,43 млрд грн на закупку беби-боксов, а также на предоставление денежной компенсации семьям за неиспользованные "пакеты".