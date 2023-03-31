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ОБЩЕСТВО

Минсоцполитики объявило тендер на закупку беби-боксов

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Министерство намерено купить более 61 тыс. беби-боксов
Министерство намерено купить более 61 тыс. беби-боксов
Фото: msp.gov.ua

Министерство социальной политики 31 марта объявило тендер на закупку "пакетов малыша" – одноразовой натуральной помощи, которая предоставляется украинцам при рождении ребенка.

Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте Минсоцполитки. 

Закупку проводят на платформе Prozorro. Ожидаемая стоимость контракта – около 419 млн грн. 

"Предполагается закупка единовременной помощи "пакета малыша" в количестве 61 456 комплектов. Срок приема тендерных предложений – до 10 апреля 2023 года. Ориентировочный срок заключения договора с поставщиком, который победит в тендерной процедуре, – с 24 апреля по 2 мая 2023 года", – сообщили в министерстве. 

"Пакет малыша" – одна из востребованных социальных программ в Украине, говорится в релизе. Она является важной составляющей поддержки для родителей новорожденных, заявили в Минсоцполитики. 

На 2023 год, согласно релизу, в бюджете на 2023 год заложено 1,43 млрд грн на закупку беби-боксов, а также на предоставление денежной компенсации семьям за неиспользованные "пакеты". 

Контекст:

Беби-боксы при рождении ребенка в Украине начали выдавать в сентябре 2018 года. В них входили подгузники, одежда и средства для ухода за новорожденными.

В июле 2020 года правительство отменило беби-боксы и приняло решение выплачивать родителям новорожденных по 5 тыс. грн вместо "пакета малыша". Детский фонд ООН ЮНИСЕФ призвал правительство Украины сохранить беби-боксы.  В сентябре Рада приняла закон, которым вернула беби-боксы, президент Украины Владимир Зеленский подписал его 21 октября.

В Министерстве социальной политики сообщили изданию "ГОРДОН", что с сентября 2018 года по август 2020-го "пакет малыша" получили более 500 тыс. детей, или 94% от общего количества новорожденных.

Получение "пакета малыша" или компенсации за него возможно и в случае рождения ребенка на временно оккупированных территориях. Об этом 23 декабря 2022 года сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: бюджет, Министерство социальной политики, госзакупки, украинцы, беби-бокс, пакет малыша, родители
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