Бизнесмен Соколовский заявил, что Минсоцполитики не объявило тендер на беби-боксы и лишило родителей права выбора вида помощи

Александр Соколовский: Что мешало Минсоцу с начала года запустить тендерные процедуры хотя бы на 50−70 тысяч беби-боксов? Фото: Александр Соколовский / Facebook

"Как знают все молодые родители, есть программа помощи от государства под названием "Пакет малыша". И даже принят ВР соответствующий закон. При этом у родителей вроде как есть выбор: или получить 6800 грн на карту, или забрать "пакет малыша" прямо при выписке из роддома. Но если до прошлого года (пусть не везде и не всегда) "пакеты" были, то в 2023 Минсоц до сих пор не удосужился даже объявить о процедуре закупки. Так что в лучшем случае беби-боксы окажутся в роддомах со второго полугодия", – написал он.

Соколовский отметил, что купить такой набор в розницу можно за сумму от 15 до 20 тыс. гривен, и от 80 до 90% родителей, по данным ЮНИСЕФ, выбирали получение беби-бокса прямо в роддоме вместо денежной компенсации. Бизнесмен добавил, что закупка коробок также поддерживает экономику Украины.

"До прошлого года в программе было задействовано более 27 предприятий, а это почти 2000 рабочих мест и полная загрузка на год. При этом 80% наполнения беби-бокса – это украинская локализация. Немаловажный фактор, что государство после оплаты поставщикам за "пакет малыша" получает обратно в бюджет в виде налогов более 40% от выделенных на программу денег. А вот в случае материальной компенсации молодым родителям деньги, как правило, тратятся на импортную продукцию, так как она, увы, лучше представлена в рознице и интернете. И средства налогоплательщиков в итоге уходят в Китай или Турцию", – объяснил Соколовский.

По словам бизнесмена, в результате затягивания инфляция и рост цен на сырье скоро может привести к тому, что при цене закупки, которая по закону не может превышать 6800 грн, а номенклатура наполнения утверждена и неизменна, на тендер просто никто не выйдет, так как себестоимость превысит цену закупки.

"Я, конечно, ничего не имею против того, что каждый молодой родитель может выбрать, что ему лучше – 6800 грн на карточку или "пакет малыша". Но дайте же им, пожалуйста, этот выбор сделать, – призвал он. – К сожалению, чиновнику в Украине всегда проще ничего не делать, особенно если "тема не денежная" лично для него. В итоге одна из немногих государственных программ, реально решающая важнейшую проблему, не коррумпированная, нужная самым маленьким и незащищенным, буксует и саботируется".