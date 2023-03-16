ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

Бизнесмен Соколовский заявил, что Минсоцполитики не объявило тендер на беби-боксы и лишило родителей права выбора вида помощи

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Александр Соколовский: Что мешало Минсоцу с начала года запустить тендерные процедуры хотя бы на 50&minus;70 тысяч беби-боксов?
Александр Соколовский: Что мешало Минсоцу с начала года запустить тендерные процедуры хотя бы на 50−70 тысяч беби-боксов? 
Фото: Александр Соколовский / Facebook

В 2023 году Мининстерство социальной политики Украины не объявляло о процедуре закупки товаров для наполнения беби-боксов – коробок со всем необходимым для новорожденного, которые выдают родителям в родильных отделениях. В лучшем случае беби-боксы окажутся в роддомах со второго полугодия, пишет в своей колонке на сайте NV основатель и глава группы компаний "Текстиль-Контакт" Александр Соколовский.

"Как знают все молодые родители, есть программа помощи от государства под названием "Пакет малыша". И даже принят ВР соответствующий закон. При этом у родителей вроде как есть выбор: или получить 6800 грн на карту, или забрать "пакет малыша" прямо при выписке из роддома. Но если до прошлого года (пусть не везде и не всегда) "пакеты" были, то в 2023 Минсоц до сих пор не удосужился даже объявить о процедуре закупки. Так что в лучшем случае беби-боксы окажутся в роддомах со второго полугодия", – написал он. 

Соколовский отметил, что купить такой набор в розницу можно за сумму от 15 до 20 тыс. гривен, и от 80 до 90% родителей, по данным ЮНИСЕФ, выбирали получение беби-бокса прямо в роддоме вместо денежной компенсации. Бизнесмен добавил, что закупка коробок также поддерживает экономику Украины.

"До прошлого года в программе было задействовано более 27 предприятий, а это почти 2000 рабочих мест и полная загрузка на год. При этом 80% наполнения беби-бокса – это украинская локализация. Немаловажный фактор, что государство после оплаты поставщикам за "пакет малыша" получает обратно в бюджет в виде налогов более 40% от выделенных на программу денег. А вот в случае материальной компенсации молодым родителям деньги, как правило, тратятся на импортную продукцию, так как она, увы, лучше представлена в рознице и интернете. И средства налогоплательщиков в итоге уходят в Китай или Турцию", – объяснил Соколовский.

По словам бизнесмена, в результате затягивания инфляция и рост цен на сырье скоро может привести к тому, что при цене закупки, которая по закону не может превышать 6800 грн, а номенклатура наполнения утверждена и неизменна, на тендер просто никто не выйдет, так как себестоимость превысит цену закупки.

"Я, конечно, ничего не имею против того, что каждый молодой родитель может выбрать, что ему лучше – 6800 грн на карточку или "пакет малыша". Но дайте же им, пожалуйста, этот выбор сделать, – призвал он. – К сожалению, чиновнику в Украине всегда проще ничего не делать, особенно если "тема не денежная" лично для него. В итоге одна из немногих государственных программ, реально решающая важнейшую проблему, не коррумпированная, нужная самым маленьким и незащищенным, буксует и саботируется".

Контекст:

Беби-боксы при рождении ребенка в Украине начали выдавать в сентябре 2018 года. В них входили подгузники, одежда и средства для ухода за новорожденными.

В июле 2020 года правительство отменило беби-боксы и приняло решение выплачивать родителям новорожденных по 5 тыс. грн вместо "пакета малыша".

Детский фонд ООН ЮНИСЕФ призвал правительство Украины сохранить беби-боксы. В фонде рассказали, что два года собирали отзывы родителей о программе. "Если в 2018 году только 35% родителей предпочитали "пакет" денежной выплате, то теперь восемь из 10 семей хотят получать помощь именно в натуральном виде", – отметили в фонде.

В сентябре 2020 года Рада приняла закон, которым вернула беби-боксы, президент Украины Владимир Зеленский подписал его 21 октября.

В Министерстве социальной политики сообщали изданию "ГОРДОН", что с сентября 2018 года по август 2020-го "пакет малыша" получили более 500 тыс. детей, или 94% от общего количества новорожденных.

Зеленский 12 апреля 2021 года подписал закон об изменениях в законе "О государственной помощи семьям с детьми" относительно получения беби-боксов при рождении ребенка. В Офисе президента заявили, что изменения в законодательство позволят проводить закупки товаров для комплектования "пакета малыша" на открытых прозрачных аукционах через электронную систему Prozorro с целью более эффективного использования бюджетных средств.

Теги: налоги, инфляция, экономика, бюджет, бизнес, помощь, тендер, роддом, деньги, выплаты, Александр Соколовский, компенсация, беби-бокс, пакет малыша, родители
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Лайфхак по уходу за цветами. Как сделать, чтобы срезанные розы и другие растения стояли долго
Лайфхак по уходу за цветами. Как сделать, чтобы срезанные розы и другие растения стояли долго
Галина ГРИШИНА
42-летняя дочь Ющенко сообщила о госпитализации в "Феофанию"
42-летняя дочь Ющенко сообщила о госпитализации в "Феофанию"
Галина ГРИШИНА
51-летний Хименес-Браво показал, как выглядел до того, как начал заниматься спортом
51-летний Хименес-Браво показал, как выглядел до того, как начал заниматься спортом
Галина ГРИШИНА
Девушка Налчаджиоглу показала картину, которую создала сама
Девушка Налчаджиоглу показала картину, которую создала сама
57-летняя Херли показала, как изменилась за 30 лет. Поклонники заявили, что она стала красивее
57-летняя Херли показала, как изменилась за 30 лет. Поклонники заявили, что она стала красивее
Галина ГРИШИНА
  Некоглай: Когда я только приехал в Москву, за два месяца заработал где-то $1,5 млн
  Некоглай: Когда я только приехал в Москву, за два месяца заработал где-то $1,5 млн G
Дмитрий ГОРДОН
Натуральные конфеты с бананами и финиками. Рецепт, доступный даже для детей
Натуральные конфеты с бананами и финиками. Рецепт, доступный даже для детей
Тринчер показала шрам, оставшийся после увеличения груди
Тринчер показала шрам, оставшийся после увеличения груди
Дорофеева снялась сидя на стуле с разведенными ногами. Фото
Дорофеева снялась сидя на стуле с разведенными ногами. Фото
"Очень смешно!" Гордон показал, как россияне покатались на верблюде
"Очень смешно!" Гордон показал, как россияне покатались на верблюде
35-летняя plus size модель Грэм снялась без одежды и белья
35-летняя plus size модель Грэм снялась без одежды и белья
Боржемская снялась в прозрачном платье в полный рост
Боржемская снялась в прозрачном платье в полный рост
Маникюр в стиле Disney. Пять самых ярких вариантов дизайна для длинных и коротких ногтей
Маникюр в стиле Disney. Пять самых ярких вариантов дизайна для длинных и коротких ногтей
Галина ГРИШИНА
Украина впервые победила в конкурсе национальных костюмов на "Мисс Вселенная"
Украина впервые победила в конкурсе национальных костюмов на "Мисс Вселенная"
Галина ГРИШИНА
  Как приготовить вкусные ватрушки с сочной творожной начинкой. Простой рецепт от украинского кулинарного эксперта
  Как приготовить вкусные ватрушки с сочной творожной начинкой. Простой рецепт от украинского кулинарного эксперта
Галина ГРИШИНА
Синдром сухого глаза. Врачи назвали основные причины возникновения и способы профилактики
Синдром сухого глаза. Врачи назвали основные причины возникновения и способы профилактики
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
В миниатюрных трусах и топе. Мишина в нижнем белье снялась в полный рост (166198)
2
Стилисты назвали самую актуальную длину волос для женщин старше 50 лет (53213)
3
Тина Кароль в ультрамини подняла подол платья в гостиничном номере перед зеркалом. Видео (44967)
4
"Я была одержима своим телом". Мишина в трусах выставила бедро перед зеркалом (38156)
5
Лонгория, Кидман и другие. Семь худших нарядов церемонии "Оскар 2023". Фото (35881)
6
47-летняя Джоли показала "самую красивую прическу этой весны". Фото до и после (29516)
7
Интервью Гранта на "Оскаре", где он с презрением закатывает глаза, стало вирусным в сети. Видео (28490)
8
Мирзоян высказался о творчестве Винника, который был ведущим на его свадьбе с Тоней Матвиенко (26590)
 
 
 
 