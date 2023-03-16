Минсоц ответил на обвинения Соколовского: тендер на закупку "пакетов малыша" будет объявлен в конце марта, пока раздают остатки с 2022 года

Министерство заложило в государственный бюджет 1,43 млрд грн на закупку "пакетов, а также на денежную компенсацию семье за неиспользованные пакеты, говорится в сообщении.
"В течение января-февраля Министерство социальной политики собрало потребность из регионов относительно того, какое количествопекетов малыша", ориентировочно, будет необходимо в 2023 году, подготовило документацию для проведения тендера и в ближайшие дни объявит соответствующий тендер", – написала пресс-служба.
Там добавили, что начало тендера запланировано на конец марта, с тем, чтобы уже до конца апреля был подписан договор с будущим поставщиком, который победит в тендерной процедуре.
Основатель и глава группы компаний "Текстиль-Контакт" Александр Соколовский в колонке, опубликованной 16 марта на сайте NV, заявил, что Минсоц не объявил о процедуре закупки товаров для наполнения пакетов, и, в лучшем случае беби-боксы окажутся в роддомах ко второму полугодию.
Бизнесмен добавил, что не смотря на возможность получить денежную компенсацию в размере 6800 грн, от 80 до 90% родителей предпочитают пакет, потому что купить его содержание стоит около 20 тыс.
Беби-боксы при рождении ребенка в Украине начали выдавать в сентябре 2018 года. В них входили подгузники, одежда и средства для ухода за новорожденными.
В июле 2020 года правительство отменило беби-боксы и приняло решение выплачивать родителям новорожденных по 5 тыс. грн вместо "пакета малыша".
Детский фонд ООН ЮНИСЕФ призвал правительство Украины сохранить беби-боксы. В фонде рассказали, что два года собирали отзывы родителей о программе. "Если в 2018 году только 35% родителей предпочитали "пакет" денежной выплате, то теперь восемь из 10 семей хотят получать помощь именно в натуральном виде", – отметили в фонде.
В сентябре Рада приняла закон, которым вернула беби-боксы, президент Украины Владимир Зеленский подписал его 21 октября.
В Министерстве социальной политики сообщили изданию "ГОРДОН", что с сентября 2018 года по август 2020-го "пакет малыша" получили более 500 тыс. детей, или 94% от общего количества новорожденных.
Зеленский 12 апреля 2021 года подписал закон №1359-ІХ о внесении изменений в закон Украины "О государственной помощи семьям с детьми" относительно получения беби-боксов при рождении ребенка. В Офисе президента заявили, что изменения в законодательство позволят проводить закупки товаров для комплектования "пакета малыша" на открытых прозрачных аукционах через электронную систему ProZorro с целью более эффективного использования бюджетных средств.
Получение "пакета малыша" или компенсации за него возможно и в случае рождения ребенка на временно оккупированных территориях. Об этом 23 декабря 2022. года сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.