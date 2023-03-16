Минсоц ответил на обвинения Соколовского: тендер на закупку "пакетов малыша" будет объявлен в конце марта, пока раздают остатки с 2022 года

В прошлом году в роддомах остался излишек беби-боксов – Минсоц Фото: ЕРА

Министерство заложило в государственный бюджет 1,43 млрд грн на закупку "пакетов, а также на денежную компенсацию семье за неиспользованные пакеты, говорится в сообщении.

"В течение января-февраля Министерство социальной политики собрало потребность из регионов относительно того, какое количествопекетов малыша", ориентировочно, будет необходимо в 2023 году, подготовило документацию для проведения тендера и в ближайшие дни объявит соответствующий тендер", – написала пресс-служба.

Там добавили, что начало тендера запланировано на конец марта, с тем, чтобы уже до конца апреля был подписан договор с будущим поставщиком, который победит в тендерной процедуре.

Основатель и глава группы компаний "Текстиль-Контакт" Александр Соколовский в колонке, опубликованной 16 марта на сайте NV, заявил, что Минсоц не объявил о процедуре закупки товаров для наполнения пакетов, и, в лучшем случае беби-боксы окажутся в роддомах ко второму полугодию.

Бизнесмен добавил, что не смотря на возможность получить денежную компенсацию в размере 6800 грн, от 80 до 90% родителей предпочитают пакет, потому что купить его содержание стоит около 20 тыс.