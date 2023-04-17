В деле экс-замминистра обороны Шаповалова речь вообще не идет о коррупции – юрист

Он пояснил, что в вопросах, которые могут относиться к закупке продовольствия для ВСУ, можно было бы говорить об определенной финансовой выгоде. Но Шаповалова, которого хотя и арестовали на фоне так называемого "яичного" скандала в Минобороны, на самом деле в этом не подозревают.
"Речь идет не о коррупции", – сказал Вигиринский.
Юрист подчеркнул, что Шаповалову инкриминируют статью о препятствовании ВСУ. Дело касается периода после полномасштабного вторжения России в Украину, когда Министерство обороны массово начало закупать амуницию в разных странах. Тогда часть продукции, присланной поставщиками, оказалась некачественной.
"Надо же смотреть, что вкладывается в содержание [дела]. Что вроде бы поставщики из Европейского союза умышленно препятствуют ВСУ и поставляют некачественную продукцию. Наверное, это не тот тезис, с которым власти хотели бы выходить, общаясь с представителями Польши, Греции или Турции", – добавил он.
При этом, напомнил Вигиринский, Украина в этой истории не понесла финансового ущерба: оказавшаяся некачественной часть амуниции возвращается поставщикам, которые ее прислали.
В январе 2023 года на фоне скандала вокруг закупок продуктов для украинских военнослужащих из Минобороны были уволены директор департамента закупок Богдан Хмельницкий и замминистра Вячеслав Шаповалов.
1 февраля "Украинская правда" писала, что Шаповалов получил подозрение за незаконные действия, в результате которых отдельные подразделения ВСУ не были укомплектованы средствами индивидуальной защиты на сумму более 1 млрд грн.
Адвокат Сергей Митюрин объяснял, что в постановлении суда фигурируют каски, бронежилеты и обувь, которые были закуплены за границей в тот период, когда их трудно было найти в другом месте. Митюрин добавил, что в первые дни после 24 февраля количество военных Вооруженных сил резко выросло в 3,5 раза. Кабмин упростил тогда систему закупок для сил обороны. Минобороны по новым правилам оформило девять закупок у девяти компаний из стран НАТО, которые имели сертификаты качества стандарта НАТО. Часть продукции стоимостью 1 млрд грн оказалась некачественной, эти убытки производители сейчас возмещают деньгами и качественной продукцией.
Юрист подчеркнул, что в постановлении суда нет ничего о том, какую выгоду Шаповалов извлек из этой ситуации. Митюрин указывает, что ни один из контрактов, о которых идет речь, Шаповалов не подписывал. Государственный департамент закупок в составе Минобороны, как он пояснил, является самостоятельным органом.