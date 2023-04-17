В деле экс-замминистра обороны Шаповалова речь вообще не идет о коррупции – юрист

Он пояснил, что в вопросах, которые могут относиться к закупке продовольствия для ВСУ, можно было бы говорить об определенной финансовой выгоде. Но Шаповалова, которого хотя и арестовали на фоне так называемого "яичного" скандала в Минобороны, на самом деле в этом не подозревают.

"Речь идет не о коррупции", – сказал Вигиринский.

Юрист подчеркнул, что Шаповалову инкриминируют статью о препятствовании ВСУ. Дело касается периода после полномасштабного вторжения России в Украину, когда Министерство обороны массово начало закупать амуницию в разных странах. Тогда часть продукции, присланной поставщиками, оказалась некачественной.

"Надо же смотреть, что вкладывается в содержание [дела]. Что вроде бы поставщики из Европейского союза умышленно препятствуют ВСУ и поставляют некачественную продукцию. Наверное, это не тот тезис, с которым власти хотели бы выходить, общаясь с представителями Польши, Греции или Турции", – добавил он.

При этом, напомнил Вигиринский, Украина в этой истории не понесла финансового ущерба: оказавшаяся некачественной часть амуниции возвращается поставщикам, которые ее прислали.