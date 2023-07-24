Зеленский: В этом году должны выйти на начало переговоров о вступлении Украины в ЕС

"В этом году мы должны выйти на начало переговоров о членстве. Украина к этому полностью готова, мы выполняем то, что необходимо с нашей стороны, и делаем все, чтобы и готовность Евросоюза к нашему вступлению была полной. Именно в этом году", – подчеркнул президент.

Контекст:

Верховная Рада и Европарламент 16 сентября 2014 года синхронно утвердили Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. 1 сентября 2017 года оно вступило в силу в полном объеме. Стратегический курс на членство Украины в Евросоюзе и НАТО закреплен в Конституции с февраля 2019 года.

28 февраля 2022 года, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре. Вскоре такие заявки подали Грузия и Молдова.

17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове, а также выдвинула ряд условий, которые Украина должна выполнить перед началом переговоров о вступлении в Евросоюз.

23 июня лидеры ЕС собрались в Брюсселе на саммит, где предоставили Украине и Молдове статус кандидатов.