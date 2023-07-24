ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Зеленский: В этом году должны выйти на начало переговоров о вступлении Украины в ЕС

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленский высказался о вступлении Украины в ЕС
Зеленский высказался о вступлении Украины в ЕС
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский провел несколько политических совещаний, касающихся в том числе евроинтеграции. Об этом он рассказал 24 июля в вечернем видеообращении, которое опубликовано в его Facebook.

"В этом году мы должны выйти на начало переговоров о членстве. Украина к этому полностью готова, мы выполняем то, что необходимо с нашей стороны, и делаем все, чтобы и готовность Евросоюза к нашему вступлению была полной. Именно в этом году", – подчеркнул президент.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/1630386794106050/

Контекст:

Верховная Рада и Европарламент 16 сентября 2014 года синхронно утвердили Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. 1 сентября 2017 года оно вступило в силу в полном объеме. Стратегический курс на членство Украины в Евросоюзе и НАТО закреплен в Конституции с февраля 2019 года.

28 февраля 2022 года, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре. Вскоре такие заявки подали Грузия и Молдова.

17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове, а также выдвинула ряд условий, которые Украина должна выполнить перед началом переговоров о вступлении в Евросоюз.

23 июня лидеры ЕС собрались в Брюсселе на саммит, где предоставили Украине и Молдове статус кандидатов.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Украина, евроинтеграция, Европейский союз, Владимир Зеленский, Евросоюз
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Смотрю и ржу". Дорофеева показала, как одевалась в школьные годы
"Смотрю и ржу". Дорофеева показала, как одевалась в школьные годы
Галина ГРИШИНА
Он просил о помощи, а она намекнула о скидке на проведение свадьбы. Новая избранница Остапчука выложила в сеть их первую переписку
Он просил о помощи, а она намекнула о скидке на проведение свадьбы. Новая избранница Остапчука выложила в сеть их первую переписку
Галина ГРИШИНА
Как восстановить сломанный ноготь с помощью чайного пакетика
Как восстановить сломанный ноготь с помощью чайного пакетика
Названы пять финалистов украинского нацотбора на "Детское Евровидение 2023"
Названы пять финалистов украинского нацотбора на "Детское Евровидение 2023"
Галина ГРИШИНА
Раз в месяц дайте огурцам эту подкормку – и они легко перенесут летнюю жару. Эксперт рассказал, как повысить урожайность огурцов
Раз в месяц дайте огурцам эту подкормку – и они легко перенесут летнюю жару. Эксперт рассказал, как повысить урожайность огурцов
Галина ГРИШИНА
В Париже попрощались с Джейн Биркин. Проститься с ней пришли первая леди Франции и актриса Денев. Фото
В Париже попрощались с Джейн Биркин. Проститься с ней пришли первая леди Франции и актриса Денев. Фото
Галина ГРИШИНА
  "Без обмежень" выпустили клип на трек "Дим" для тех, кто "держится за надежду из последних сил". В нем – отсылка к хиту "Зорі запалали". Видео
  "Без обмежень" выпустили клип на трек "Дим" для тех, кто "держится за надежду из последних сил". В нем – отсылка к хиту "Зорі запалали". Видео
Галина ГРИШИНА
"Позор вам и вашей жене". Димопулос высказалась о Горбунове и Осадчей на фоне скандала с фильмом за 33 млн грн о Поворознюке
"Позор вам и вашей жене". Димопулос высказалась о Горбунове и Осадчей на фоне скандала с фильмом за 33 млн грн о Поворознюке
Галина ГРИШИНА
В сети показали, как 39-летний Разумков занимается боксом. Видео
В сети показали, как 39-летний Разумков занимается боксом. Видео
Галина ГРИШИНА
  "Один раз попробуете – будете готовить каждый год". Как приготовить кабачки со вкусом шашлыка. Рецепт консервации с пикантным вкусом
  "Один раз попробуете – будете готовить каждый год". Как приготовить кабачки со вкусом шашлыка. Рецепт консервации с пикантным вкусом
Галина ГРИШИНА
"Готовлюсь праздновать". Лопес накануне дня рождения снялась в нижнем белье и показала ноги на всю длину
"Готовлюсь праздновать". Лопес накануне дня рождения снялась в нижнем белье и показала ноги на всю длину
Трихолог назвала аксессуары для волос, которые не приносят вред
Трихолог назвала аксессуары для волос, которые не приносят вред
"Наши дети – действительно дети войны". Жижченко рассказала, в честь кого назвала дочь Линой и о ее первом дне жизни, проведенном в укрытии
"Наши дети – действительно дети войны". Жижченко рассказала, в честь кого назвала дочь Линой и о ее первом дне жизни, проведенном в укрытии
Галина ГРИШИНА
Запеченные овощи со специями и сыром. Рецепт от эксперта
Запеченные овощи со специями и сыром. Рецепт от эксперта
Добавьте это в воду – и кукуруза получится сладкая и нежная. Лайфхак
Добавьте это в воду – и кукуруза получится сладкая и нежная. Лайфхак
Галина ГРИШИНА
"Я все вижу. Мне больно". Парамедик Пташка высказалась после скандала, связанного с сериалом Горбунова за 33 млн грн о Поворознюке
"Я все вижу. Мне больно". Парамедик Пташка высказалась после скандала, связанного с сериалом Горбунова за 33 млн грн о Поворознюке
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Ефросинина о Горбунове, который хочет снять сериал о Поворознюке за 33 млн грн из бюджета: Этот человек прекратил для меня свое существование (223957)
2
"Все, чего я достиг, – это ты". Залужный обратился к своей жене и показал архивное фото с ней (125993)
3
Если на листьях появились желтые пятна, обработайте их этим аптечным препаратом. Эксперт рассказал, как спасти огурцы от пероноспороза (118511)
4
Кондратюк: Ненавижу безграмотных людей, которые лезут вверх. Не понимаю, как человек, который купил диплом, претендует на депутатство (71479)
5
Если яблоки летом начинают гнить на дереве – срочно обработайте этим землю. Эксперты рассказали, как спасти урожай (58501)
6
"Я все вижу. Мне больно". Парамедик Пташка высказалась после скандала, связанного с сериалом Горбунова за 33 млн грн о Поворознюке (34875)
7
Жена 20-летнего защитника сборной Украины Забарного показала свадебные фото (32634)
8
"Дима, ты всегда был интересен для меня во всем". Билык публично признались Коляденко в любви. Он отреагировал (27739)
 
 
 
 