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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Стефанишина уверена, что Украина сможет начать переговоры о вступлении в ЕС без выполнения всех критериев Еврокомиссии

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Курс на членство в ЕС закреплен в Конституции Украины
Курс на членство в ЕС закреплен в Конституции Украины
Фото: EPA

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина уверена, что Украина сможет начать переговоры о вступлении в Евросоюз без полного выполнения всех критериев Еврокомиссии. Об этом она заявила в интервью "Европейской правде", которое вышло 9 июля.

На вопрос, может ли Украина осенью получить положительное решение Еврокомиссии, а затем Евросовета, которые необходимы для начала переговоров о вступлении, политик ответила: "Я могу звучать дерзко и сказать, что да, в целом у меня есть такая уверенность".

По ее словам, эта уверенность базируется на "определенных переговорах", проведенных со странами – членами ЕС и с европейскими институциями.

"Но ситуация может меняться, потому что это решение принимают лидеры", – сказала она.

В то же время, по ее словам, критерий Еврокомиссии по поводу нацменьшинств Украина не сможет выполнить до необходимой даты, в том числе и с учетом критического вывода Венецианской комиссии по поводу закона "О национальных меньшинствах". По словам вице-премьера, заключение комиссии, в котором требуется обеспечить гарантии защиты прав российского меньшинства в Украине, повлияет на авторитет Венецианской комиссии, но не на движение Украины в ЕС.

"Все предосторожности, касающиеся русского языка, российского меньшинства, озвучивались, говорились. И с точки зрения того, что да, мы знаем, что записано в украинской Конституции, но мы также знаем, что милитаризация языка – это основной инструмент российской пропаганды. Сегодня мы это знаем, как и мир. И сегодня у нас идет война. Все доводы были приведены. В то же время Венецианская комиссия к ним не прислушалась. Я могу сказать, что это никак не повлияет на оценку Украины, но это влияет на авторитет и имидж Венецианской комиссии как золотого стандарта по правам человека и верховенству права", – сказала политик.

Она также упомянула о позиции Венгрии и отметила, что Украина не сможет закрыть этот вопрос до начала переговоров о вступлении в ЕС.

"Мы это абсолютно осознаем, поэтому для нас важно сформировать критическую массу решений, принятых на этом пути. Мы утверждаем государственную программу, мы будем утверждать методологию использования языков в медиа, рекламе, публичных мероприятиях. Мы уже назначили первые консультации с венгерской стороной по поводу имплементации образовательного законодательства. Мы многое сделаем, во многом имплементируем рекомендации Венецианской комиссии, но эта рекомендация не будет выполнена вплоть до членства Украины в ЕС", – заявила Стефанишина.

На вопрос, не помешает ли это начать переговоры о вступлении, она ответила: "Надеюсь, нет".

Контекст:

Верховная Рада и Европарламент 16 сентября 2014 года синхронно утвердили Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. 1 сентября 2017 года оно вступило в силу в полном объеме. Стратегический курс на членство Украины в Евросоюзе и НАТО закреплен в Конституции с февраля 2019 года.

28 февраля 2022 года, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре. Вскоре такие заявки подали Грузия и Молдова.

17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове, а также выдвинула ряд условий, которые Украина должна выполнить перед началом переговоров о вступлении в Евросоюз.

23 июня лидеры ЕС собрались в Брюсселе на саммит, где предоставили Украине и Молдове статус кандидатов.

Украина в полном объеме выполнила две из семи рекомендаций Еврокомиссии для дальнейшей интеграции в ЕС, сообщила 22 июня шведский министр по делам Евросоюза Джессика Росвалл. В частности, она отметила, что Украина приняла законодательные инициативы, касающиеся органов судебной власти и средств массовой информации.

В конце июня в Кабмине назвали первоочередные шаги, которые должна выполнить Украина на пути в ЕС перед осенним отчетом Еврокомиссии.

Во время выступления на саммите лидеров ЕС в Брюсселе 29 июня Зеленский заявил, что ближайшие полгода – "историческое время", чтобы начать переговоры о членстве Украины в ЕС.

Согласно опросу КМИС, который проводился с 10-го по 21 мая, 92% украинцев хотят видеть Украину членом Евросоюза.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Еврокомиссия, Венгрия, Венецианская комиссия, национальные меньшинства, евроинтеграция, война России против Украины, Ольга Стефанишина
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