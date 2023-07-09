Стефанишина уверена, что Украина сможет начать переговоры о вступлении в ЕС без выполнения всех критериев Еврокомиссии

На вопрос, может ли Украина осенью получить положительное решение Еврокомиссии, а затем Евросовета, которые необходимы для начала переговоров о вступлении, политик ответила: "Я могу звучать дерзко и сказать, что да, в целом у меня есть такая уверенность".

По ее словам, эта уверенность базируется на "определенных переговорах", проведенных со странами – членами ЕС и с европейскими институциями.

"Но ситуация может меняться, потому что это решение принимают лидеры", – сказала она.

В то же время, по ее словам, критерий Еврокомиссии по поводу нацменьшинств Украина не сможет выполнить до необходимой даты, в том числе и с учетом критического вывода Венецианской комиссии по поводу закона "О национальных меньшинствах". По словам вице-премьера, заключение комиссии, в котором требуется обеспечить гарантии защиты прав российского меньшинства в Украине, повлияет на авторитет Венецианской комиссии, но не на движение Украины в ЕС.

"Все предосторожности, касающиеся русского языка, российского меньшинства, озвучивались, говорились. И с точки зрения того, что да, мы знаем, что записано в украинской Конституции, но мы также знаем, что милитаризация языка – это основной инструмент российской пропаганды. Сегодня мы это знаем, как и мир. И сегодня у нас идет война. Все доводы были приведены. В то же время Венецианская комиссия к ним не прислушалась. Я могу сказать, что это никак не повлияет на оценку Украины, но это влияет на авторитет и имидж Венецианской комиссии как золотого стандарта по правам человека и верховенству права", – сказала политик.

Она также упомянула о позиции Венгрии и отметила, что Украина не сможет закрыть этот вопрос до начала переговоров о вступлении в ЕС.

"Мы это абсолютно осознаем, поэтому для нас важно сформировать критическую массу решений, принятых на этом пути. Мы утверждаем государственную программу, мы будем утверждать методологию использования языков в медиа, рекламе, публичных мероприятиях. Мы уже назначили первые консультации с венгерской стороной по поводу имплементации образовательного законодательства. Мы многое сделаем, во многом имплементируем рекомендации Венецианской комиссии, но эта рекомендация не будет выполнена вплоть до членства Украины в ЕС", – заявила Стефанишина.

На вопрос, не помешает ли это начать переговоры о вступлении, она ответила: "Надеюсь, нет".