"Важный призыв". Зеленский прокомментировал обращение папы римского к РФ о возвращении к "зерновому соглашению"

"Важный призыв от понтифика к Москве о возобновлении Черноморской зерновой инициативы. Реакция мировых религиозных лидеров на российский ракетный террор и уничтожение украинской сельхозпродукции крайне важна для защиты всего мира, а особенно народов Африки и Азии, которые больше всего страдают от угрозы голода, от продовольственного кризиса", – написал он.
Президент подчеркнул, что "Украина есть и будет гарантом мировой продовольственной безопасности".
"Главное сейчас – остановить российский террор и полностью реализовать формулу мира", – считает Зеленский.
An important call by @Pontifex_pt to Moscow to restore the Black Sea Grain Initiative. The reaction of the world's religious leaders to the Russian missile terror and destruction of Ukrainian agricultural products is extremely important to protect the whole world, and especially…— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 30, 2023
К России Франциск обратился во время встречи с паломниками. Он назвал представителей РФ "мои братья" и призвал их возобновить черноморскую инициативу.
Россия блокировала вывоз украинской продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года.
22 июля 2022 года в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна из трех портов – Одессы, Черноморска и Пивденного. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое. Соглашение вступило в силу 1 августа. "Зерновое соглашение" несколько раз продлевали, последний раз – до 18 июля 2023 года.
17 июля в Кремле заявили, что "фактически черноморские договоренности прекратили свое действие", но РФ готова вернуться к "зерновой сделке", если будут выполнены договоренности, касающиеся интересов России. В представительстве РФ при ООН проинформировали, что решение России о выходе из "зерновой сделки" окончательное.
В результате одного из российских ударов по порту Черноморск было уничтожены 60 тыс. т зерна, проинформировали в Минагрополитики. Для полноценного восстановления пострадавших в результате атаки объектов понадобится не менее года, добавили в ведомстве.