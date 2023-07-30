"Важный призыв". Зеленский прокомментировал обращение папы римского к РФ о возвращении к "зерновому соглашению"

"Важный призыв от понтифика к Москве о возобновлении Черноморской зерновой инициативы. Реакция мировых религиозных лидеров на российский ракетный террор и уничтожение украинской сельхозпродукции крайне важна для защиты всего мира, а особенно народов Африки и Азии, которые больше всего страдают от угрозы голода, от продовольственного кризиса", – написал он.

Президент подчеркнул, что "Украина есть и будет гарантом мировой продовольственной безопасности".

"Главное сейчас – остановить российский террор и полностью реализовать формулу мира", – считает Зеленский.

An important call by @Pontifex_pt to Moscow to restore the Black Sea Grain Initiative. The reaction of the world's religious leaders to the Russian missile terror and destruction of Ukrainian agricultural products is extremely important to protect the whole world, and especially… — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 30, 2023

К России Франциск обратился во время встречи с паломниками. Он назвал представителей РФ "мои братья" и призвал их возобновить черноморскую инициативу.