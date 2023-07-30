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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Папа римский назвал российские власти "братьями" и призвал вернуться в "зерновое соглашение"

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Франциск вспомнил об украинском зерне
Франциск вспомнил об украинском зерне
Фото: EPA

Папа римский Франциск во время встречи с паломниками 30 июля обратился с призывом к российской стороне возобновить безопасную транспортировку зерна в Черном море. Об этом сообщает Vatican News.

"Не будем прекращать молиться за Украину, где война уничтожает все, также и зерно. Это тяжкая обида Богу, потому что зерно – это его дар, чтобы прокормить человечество. И плач братьев и сестер, страдающих от голода, возносится до неба", – сказал Папа Франциск.

Он назвал представителей РФ "мои братья" и призвал их возобновить черноморскую инициативу, чтобы была возможность безопасно транспортировать зерно.

Контекст:

Россия блокировала вывоз украинской продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года.

22 июля 2022 года в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна из трех портов – Одессы, Черноморска и Пивденного. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое. Соглашение вступило в силу 1 августа. "Зерновое соглашение" несколько раз продлевали, последний раз – до 18 июля 2023 года. 

17 июля в Кремле заявили, что "фактически черноморские договоренности прекратили свое действие", но РФ готова вернуться к "зерновой сделке", если будут выполнены договоренности, касающиеся интересов России. В представительстве РФ при ООН проинформировали, что решение России о выходе из "зерновой сделки" окончательное.

В результате одного из российских ударов по порту Черноморск было уничтожены 60 тыс. т зерна, проинформировали в Минагрополитики. Для полноценного восстановления пострадавших в результате атаки объектов понадобится не менее года, добавили в ведомстве. 

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Россия, папа римский, Ватикан, война России против Украины, зерно, зерновой коридор
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