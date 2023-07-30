Папа римский назвал российские власти "братьями" и призвал вернуться в "зерновое соглашение"

"Не будем прекращать молиться за Украину, где война уничтожает все, также и зерно. Это тяжкая обида Богу, потому что зерно – это его дар, чтобы прокормить человечество. И плач братьев и сестер, страдающих от голода, возносится до неба", – сказал Папа Франциск.

Он назвал представителей РФ "мои братья" и призвал их возобновить черноморскую инициативу, чтобы была возможность безопасно транспортировать зерно.