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В РФ заявили, что папа римский предложил патриарху РПЦ Кириллу встретиться в московском аэропорту

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Заявление старовера Севастьянова в Ватикане пока не прокомментировали
Заявление старовера Севастьянова в Ватикане пока не прокомментировали
Фото: EPA

Председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов после встречи с папой римским Франциском заявил, что понтифик готов встретиться с главой Русской православной церкви патриархом Кириллом в одном из аэропортов столицы страны-агрессора России Москвы, когда самолет папы остановится там на дозаправку во время его визита в Монголию. Об этом Севастьянов сказал в комментарии российскому государственному пропагандистскому агентству ТАСС 23 июля.

По словам Севастьянова, речь идет об аэропортах Домодедово или Внуково.

"Аэропорт считается транзитной зоной, нейтральной, это не вызвало бы противодействия со стороны тех, кто выступает против визита понтифика в Россию. Если со стороны патриарха будет отклик на это, то такая встреча могла бы произойти 31 августа по пути папы в Монголию. Или на обратном пути 4 сентября", – сказал он.

В РПЦ и Ватикане пока не комментировали это заявление.

Контекст:

Папа римский и патриарх РПЦ встречались в 2016 году в Гаване (Куба). Это была первая встреча предстоятелей церквей со времен разделения христианства на католицизм и православие, которое произошло в XI веке. В декабре 2021 года Франциск заявлял, что готов посетить Россию для встречи с Кириллом.

Франциск сообщал, что у него была назначена встреча с Кириллом 14 июня 2022 года в Иерусалиме. "Это была бы наша вторая встреча лицом к лицу, ничего общего с войной. Но мы ее отменили, мы решили, что это может послать неверный сигнал", – отметил Франциск. 

В мае 2022 года Франциск раскритиковал Кирилла за то, что он оправдывает действия президента РФ Владимира Путина, начавшего военное вторжение в Украину.

Патриарх РПЦ Кирилл (Владимир Гундяев) поддержал военное вторжение России в Украину. В своей проповеди в начале марта 2022 года он оправдал вторжение якобы защитой жителей Донбасса. В июне Гундяев заявил, что армия РФ воюет в Украине из-за "внутреннего чувства, воспитанного православной верой", и якобы "защищает Россию на поле боя" в Украине. В сентябре он, говоря о мобилизации в РФ, сказал, что смерть на войне в Украине "смывает все грехи".

За поддержку войны ВеликобританияКанада, Австралия, Чехия и Украина ввели против патриарха Кирилла санкции. Литва запретила ему въезд на пять лет.

Евросоюз как минимум дважды пытался ввести санкции против главы РПЦ, каждый раз их блокировала Венгрия.

Теги: РПЦ, папа римский, патриарх Кирилл, Москва, аэропорт, Франциск, Внуково, Домодедово
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