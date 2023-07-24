В РФ заявили, что папа римский предложил патриарху РПЦ Кириллу встретиться в московском аэропорту

По словам Севастьянова, речь идет об аэропортах Домодедово или Внуково.
"Аэропорт считается транзитной зоной, нейтральной, это не вызвало бы противодействия со стороны тех, кто выступает против визита понтифика в Россию. Если со стороны патриарха будет отклик на это, то такая встреча могла бы произойти 31 августа по пути папы в Монголию. Или на обратном пути 4 сентября", – сказал он.
В РПЦ и Ватикане пока не комментировали это заявление.
Папа римский и патриарх РПЦ встречались в 2016 году в Гаване (Куба). Это была первая встреча предстоятелей церквей со времен разделения христианства на католицизм и православие, которое произошло в XI веке. В декабре 2021 года Франциск заявлял, что готов посетить Россию для встречи с Кириллом.
Франциск сообщал, что у него была назначена встреча с Кириллом 14 июня 2022 года в Иерусалиме. "Это была бы наша вторая встреча лицом к лицу, ничего общего с войной. Но мы ее отменили, мы решили, что это может послать неверный сигнал", – отметил Франциск.
В мае 2022 года Франциск раскритиковал Кирилла за то, что он оправдывает действия президента РФ Владимира Путина, начавшего военное вторжение в Украину.
Патриарх РПЦ Кирилл (Владимир Гундяев) поддержал военное вторжение России в Украину. В своей проповеди в начале марта 2022 года он оправдал вторжение якобы защитой жителей Донбасса. В июне Гундяев заявил, что армия РФ воюет в Украине из-за "внутреннего чувства, воспитанного православной верой", и якобы "защищает Россию на поле боя" в Украине. В сентябре он, говоря о мобилизации в РФ, сказал, что смерть на войне в Украине "смывает все грехи".
За поддержку войны Великобритания, Канада, Австралия, Чехия и Украина ввели против патриарха Кирилла санкции. Литва запретила ему въезд на пять лет.
Евросоюз как минимум дважды пытался ввести санкции против главы РПЦ, каждый раз их блокировала Венгрия.