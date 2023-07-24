В РФ заявили, что папа римский предложил патриарху РПЦ Кириллу встретиться в московском аэропорту

По словам Севастьянова, речь идет об аэропортах Домодедово или Внуково.

"Аэропорт считается транзитной зоной, нейтральной, это не вызвало бы противодействия со стороны тех, кто выступает против визита понтифика в Россию. Если со стороны патриарха будет отклик на это, то такая встреча могла бы произойти 31 августа по пути папы в Монголию. Или на обратном пути 4 сентября", – сказал он.

В РПЦ и Ватикане пока не комментировали это заявление.