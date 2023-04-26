Чехия ввела санкции против главы РПЦ патриарха Кирилла

Как отметили в ведомстве, патриарх Кирилл является давним союзником президента РФ Владимира Путина и своими действиями активно поддерживает российскую агрессию в Украине.

"Он использует свое видное положение главы православной церкви для религиозного оправдания и объяснения российской агрессии в своих проповедях и публичных выступлениях. Он считает территорию Украины частью России с исторической и религиозной точки зрения, поэтому всех, кто борется против единства России и Украины, он называет "силами зла", – говорится в сообщении.

Ведомство также упомянуло заявления Кирилла о том, что украинцы якобы находятся под влиянием "развращенной западной морали", а агрессия в Украине – это "борьба метафизических измерений" за "духовное очищение Украины" и "спасение человечества" (проповедь от 6 марта 2022 года).

Кроме того, как отмечается, патриарх Кирилл неоднократно благословлял российских солдат и поддерживает их действия, заверяя, что они идут в правильном направлении.

Теперь Кириллу запретили въезжать в Чехию, осуществлять финансовые операции через чешские структуры, а любые его активы на территории страны должны заморозить.