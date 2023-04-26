Чехия ввела санкции против главы РПЦ патриарха Кирилла

Как отметили в ведомстве, патриарх Кирилл является давним союзником президента РФ Владимира Путина и своими действиями активно поддерживает российскую агрессию в Украине.
"Он использует свое видное положение главы православной церкви для религиозного оправдания и объяснения российской агрессии в своих проповедях и публичных выступлениях. Он считает территорию Украины частью России с исторической и религиозной точки зрения, поэтому всех, кто борется против единства России и Украины, он называет "силами зла", – говорится в сообщении.
Ведомство также упомянуло заявления Кирилла о том, что украинцы якобы находятся под влиянием "развращенной западной морали", а агрессия в Украине – это "борьба метафизических измерений" за "духовное очищение Украины" и "спасение человечества" (проповедь от 6 марта 2022 года).
Кроме того, как отмечается, патриарх Кирилл неоднократно благословлял российских солдат и поддерживает их действия, заверяя, что они идут в правильном направлении.
Теперь Кириллу запретили въезжать в Чехию, осуществлять финансовые операции через чешские структуры, а любые его активы на территории страны должны заморозить.
Патриарх РПЦ Кирилл поддержал военное вторжение России в Украину. В своей проповеди в начале марта он оправдал вторжение якобы защитой жителей Донбасса. В июне Гундяев заявил, что армия РФ воюет в Украине из-за "внутреннего чувства, воспитанного православной верой", и якобы "защищает Россию на поле боя" в Украине. 25 сентября он, говоря о мобилизации в РФ сказал, что смерть на войне в Украине "смывает все грехи".
За поддержку войны Великобритания ввела санкции против патриарха Кирилла. Санкции против него и еще семерых деятелей РПЦ рекомендовала также ввести Верховная Рада. Литва запретила патриарху въезд на пять лет.
Евросоюз как минимум дважды пытался ввести санкции против главы РПЦ, каждый раз их блокировала Венгрия.