ГОРДОН
 
 
МИР

Президент ЮАР призвал Путина вернуться в "зерновую сделку"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
По словам Рамафосы, лидеры африканских стран приехали на саммит в Санкт-Петербург не для того, чтобы "просить какие-то дары"
По словам Рамафосы, лидеры африканских стран приехали на саммит в Санкт-Петербург не для того, чтобы "просить какие-то дары"
Фото: EPA

Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса на встрече африканских лидеров с президентом страны-агрессора России в Санкт-Петербурге призвал Владимира Путина вернуться к Черноморской зерновой инициативе. Об этом говорится на сайте Кремля.

"В частности, вы говорили о зерне. Мы предлагали реализовать Черноморскую зерновую инициативу, говорили о необходимости открытия Черного моря, мы говорили, что хотели бы, чтобы Черное море было открыто для мировых рынков", – сказал он.

По словам Рамафосы, лидеры африканских стран приехали на саммит в Санкт-Петербург не для того, чтобы "просить какие-то дары".

"Мы, конечно, понимаем, что вы из щедрости решили безвозмездно предоставить зерно некоторым африканским странам, которые сталкиваются с определёнными сложностями. Мы с большим уважением к этому относимся, отмечаем это. Однако это не наша основная цель здесь, это не наша главная задача – добиться каких-то поставок такого характера", – добавил политик.

Контекст:

Россия блокировала вывоз украинской продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года.

22 июля 2022 года в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна из трех портов – Одессы, Черноморска и Пивденного. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое. Соглашение вступило в силу 1 августа. "Зерновое соглашение" несколько раз продлевали, последний раз – до 18 июля 2023 года. 

17 июля в Кремле заявили, что "фактически черноморские договоренности прекратили свое действие", но РФ готова вернуться к "зерновой сделке", если будут выполнены договоренности, касающиеся интересов России. В представительстве РФ при ООН проинформировали, что решение России о выходе из "зерновой сделки" окончательное.

Президент Турции Реджеп Эрдоган 17 июля выразил мнение, что Путин хотел бы продолжения работы "зерновой сделки". Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил 17 июля, что направил Путину письмо с новым предложением, чтобы продлить действие Черноморской зерновой инициативы.

Президент Украины Владимир Зеленский 17 июля сообщил, что направил Гутерришу и Эрдогану письма с предложением продолжить работу Черноморской зерновой инициативы или ее аналога в трехстороннем формате – без страны-агрессора РФ.

В Кремле в ответ пригрозили "определенными рисками" в случае продолжения "зерновой сделки" без РФ. Россия объявила все корабли, идущие в украинские порты, законными военными целями как потенциальных перевозчиков военных грузов (Украина в ответ объявила о зеркальных мерах в отношении всех судов, идущих в российские и временно оккупированные украинские порты) и несколько дней подряд обстреливала инфраструктуру юга Украины, обеспечивающую работу "зернового коридора".

Путин 27 июля пообещал ряду африканских стран бесплатное зерно вместо украинского "в ближайшие три-четыре месяца". На проходящем в Санкт-Петербурге саммите Россия – Африка он заявил, что Россия готова "заменить украинское зерно как на безвозмездной, так и на коммерческой основе", но часть продовольствия предоставит бесплатно.

На той же пресс-конференции Гутерриш заявил, что продолжит общаться с РФ по поводу "зернового соглашения". Он проинформировал, что продолжит контакты с Турцией, Украиной, РФ и другими сторонами, "способными оказывать влияние на мировой рынок агропродукции".

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, Африка, Черное море, Кремль, экспорт, ЮАР, война России против Украины, Сирил Рамафоса, зерно, зерновой коридор
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Если на листьях появились желтые пятна, обработайте их этим раствором. Эксперт рассказал, как без химии спасти огурцы от грибка
Если на листьях появились желтые пятна, обработайте их этим раствором. Эксперт рассказал, как без химии спасти огурцы от грибка
Галина ГРИШИНА
Приходько о Брежневой, которая пела русскоязычные песни с желто-синим флагом: Заберите у нее флаг Украины!
Приходько о Брежневой, которая пела русскоязычные песни с желто-синим флагом: Заберите у нее флаг Украины!
Галина ГРИШИНА
Зинченко рассекретил пол второго ребенка. Видео
Зинченко рассекретил пол второго ребенка. Видео
Галина ГРИШИНА
"Остаются невидимыми, но обеспечивают отличную поддержку". Эксперты рассказали, как выбрать накладки для груди
"Остаются невидимыми, но обеспечивают отличную поддержку". Эксперты рассказали, как выбрать накладки для груди
Галина ГРИШИНА
74-летняя Пугачева и 46-летний Галкин вместе прибыли на фестиваль Вайкуле в Юрмале. Фото
74-летняя Пугачева и 46-летний Галкин вместе прибыли на фестиваль Вайкуле в Юрмале. Фото
Дорофеева высмеяла Кацурина на архивном снимке. Фото до и после
Дорофеева высмеяла Кацурина на архивном снимке. Фото до и после
Галина ГРИШИНА
27-летняя жена 46-летнего Налчаджиоглу после смены фамилии показала свой новый паспорт. Фото
27-летняя жена 46-летнего Налчаджиоглу после смены фамилии показала свой новый паспорт. Фото
Галина ГРИШИНА
Что будет с весом, если фрукты есть перед едой. Эксперт рассказал, как легко уменьшить размер порции
Что будет с весом, если фрукты есть перед едой. Эксперт рассказал, как легко уменьшить размер порции
Галина ГРИШИНА
В Звягеле – на родине Леси Украинки – памятник поэтессе одели в вышиванку
В Звягеле – на родине Леси Украинки – памятник поэтессе одели в вышиванку
Галина ГРИШИНА
Сделайте это с каждым огурцом – и они останутся свежими и не будут морщиться целую неделю. Лайфхак
Сделайте это с каждым огурцом – и они останутся свежими и не будут морщиться целую неделю. Лайфхак
Галина ГРИШИНА
Полякова анонсировала выпуск четырех именных кукол, которые будут петь ее хиты. Фото
Полякова анонсировала выпуск четырех именных кукол, которые будут петь ее хиты. Фото
Галина ГРИШИНА
Потап на редком совместном снимке с Каменских засветил беспорядок в их санузле и на кухне. Фото
Потап на редком совместном снимке с Каменских засветил беспорядок в их санузле и на кухне. Фото
Галина ГРИШИНА
Петрожицкая и Кошмал снимаются в Киеве в новом сериале "Успеть до 30". Фото
Петрожицкая и Кошмал снимаются в Киеве в новом сериале "Успеть до 30". Фото
Галина ГРИШИНА
Решетник заявил, что в Украине планируют снять шоу "Холостяк" со зрелым главным героем. В пример привел 71-летнего ресторатора
Решетник заявил, что в Украине планируют снять шоу "Холостяк" со зрелым главным героем. В пример привел 71-летнего ресторатора
Этим способом урожай можно собирать круглый год. Эксперты рассказали об эффективном методе выращивания растений без использования почвы
Этим способом урожай можно собирать круглый год. Эксперты рассказали об эффективном методе выращивания растений без использования почвы
Галина ГРИШИНА
Жена Налчаджиоглу после возвращения из Турции снялась в полный рост и засветила живот
Жена Налчаджиоглу после возвращения из Турции снялась в полный рост и засветила живот
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Подкопаева после дисквалификации Харлан из-за отказа жать руку россиянке публично обратилась к Международной федерации по фехтованию (359610)
2
Добавьте это в воду – и огурцы снова оживут и начнут плодоносить. Эксперт рассказал, как спасти растения от жары (154887)
3
Добавьте это в воду – и томаты не будут гнить. Эксперт рассказал, чем без химии подкормить помидоры в жару, чтобы собрать щедрый урожай (154873)
4
Приготовьте этот маринад всего из четырех продуктов – и огурцы получатся очень хрустящие. Рецепт консервации на зиму (60430)
5
"Мне даже Ульяна говорит: "Не надо папу трогать". Тоня Матвиенко рассказала об обиде на своего первого мужа – отца их 24-летней дочери (57163)
6
Жена Налчаджиоглу после возвращения из Турции снялась в полный рост и засветила живот (52571)
7
"Руки опускаются от разочарований". Ризатдинова снялась топлес на пляже и рассказала о проблемах в своей жизни (49552)
8
Брежнева без мужа приехала в Киев и станцевала на вокзале. Видео (42621)
 
 
 
 