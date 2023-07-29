Президент ЮАР призвал Путина вернуться в "зерновую сделку"

По словам Рамафосы, лидеры африканских стран приехали на саммит в Санкт-Петербург не для того, чтобы "просить какие-то дары" Фото: EPA

"В частности, вы говорили о зерне. Мы предлагали реализовать Черноморскую зерновую инициативу, говорили о необходимости открытия Черного моря, мы говорили, что хотели бы, чтобы Черное море было открыто для мировых рынков", – сказал он.

По словам Рамафосы, лидеры африканских стран приехали на саммит в Санкт-Петербург не для того, чтобы "просить какие-то дары".

"Мы, конечно, понимаем, что вы из щедрости решили безвозмездно предоставить зерно некоторым африканским странам, которые сталкиваются с определёнными сложностями. Мы с большим уважением к этому относимся, отмечаем это. Однако это не наша основная цель здесь, это не наша главная задача – добиться каких-то поставок такого характера", – добавил политик.