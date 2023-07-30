Зеленский: Постепенно война возвращается на территорию России. Это неизбежный, естественный и абсолютно справедливый процесс

"Российская агрессия потерпела банкротство на поле боя. Сегодня уже 522-й день, как продолжается так называемая "специальная военная операция", которую российское руководство рассчитывало на неделю-две. Украина становится крепче. Постепенно война возвращается на территорию России – в ее символические центры и военные базы, и это неизбежный, естественный и абсолютно справедливый процесс", – сказал глава государства.
При этом Зеленский предупредил, что оккупанты, как и в прошлом году, зимой еще могут бить по украинской энергетике и критическим объектам инфраструктуры.
В ночь на 30 июля в элитном комплексе "Москва-Сити" в столице РФ произошел взрыв, сообщили российские пропагандистские СМИ. В результате повреждено 50-этажное здание "IQ-квартал", выбиты стекла и в нескольких других зданиях.
В министерстве обороны РФ заявили, что Москву атаковали три беспилотника. Один из них якобы был уничтожен в воздухе над Одинцовским районом Московской области, а два других – подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и упали на территории "Москва-Сити".
Мэр Москвы Сергей Собянин утверждает, что столицу РФ атаковали украинские дроны. По его словам, "незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях".
СМИ отмечали, что во время атаки беспилотников было повреждено здание "IQ-квартал", в котором располагаются офисы российских министерств и федеральных компаний. В частности, взрывной волной на улицу вынесло документы министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.