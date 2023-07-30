Зеленский: Постепенно война возвращается на территорию России. Это неизбежный, естественный и абсолютно справедливый процесс

Война возвращается на территорию России – в ее символические центры и военные базы, отметил Зеленский Фото: president.gov.ua

"Российская агрессия потерпела банкротство на поле боя. Сегодня уже 522-й день, как продолжается так называемая "специальная военная операция", которую российское руководство рассчитывало на неделю-две. Украина становится крепче. Постепенно война возвращается на территорию России – в ее символические центры и военные базы, и это неизбежный, естественный и абсолютно справедливый процесс", – сказал глава государства.

При этом Зеленский предупредил, что оккупанты, как и в прошлом году, зимой еще могут бить по украинской энергетике и критическим объектам инфраструктуры.