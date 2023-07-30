Ростелеканалы проигнорировали атаку дронов на комплекс "Москва-Сити". Там говорили о параде ВМФ с участием Путина

Отмечается, что российские телеканалы не стали омрачать парад военно-морского флота с участием президента страны-агрессора РФ Владимира Путина новостью об ударе беспилотников по "Москва-Сити".
Так, "Первый канал" в новостных выпусках в 6.00 и 10.00 проигнорировал сообщения об атаке, в то же время главной их темой стал парад в честь Дня ВМФ РФ в Санкт-Петербурге.
На другом пропагандистском телеканале "Россия 1" единственный утренний выпуск новостей в 10.00 почти полностью посвятили параду ВМФ и беседе Путина с журналистами по итогам саммита Россия – Африка.
Не стало говорить об атаке беспилотников на столицу и НТВ. Более важными для пропагандистского телеканала был тот же парад в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге, беседа Путина со СМИ, юбилей президента Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер и стихийные бедствиях в российских регионах.
В ночь на 30 июля в элитном комплексе "Москва-Сити" в столице РФ произошел взрыв, сообщили российские пропагандистские СМИ. В результате повреждено 50-этажное здание "IQ-квартал", выбиты стекла и в нескольких других зданиях.
В министерстве обороны РФ заявили, что Москву атаковали три беспилотника. Один из них якобы был уничтожен в воздухе над Одинцовским районом Московской области, а два других – подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и упали на территории "Москва-Сити".
Мэр Москвы Сергей Собянин утверждает, что столицу РФ атаковали украинские дроны. По его словам, "незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях".
СМИ отмечали, что во время атаки беспилотников было повреждено здание "IQ-квартал", в котором располагаются офисы российских министерств и федеральных компаний. В частности, взрывной волной на улицу вынесло документы министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.