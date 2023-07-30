Ростелеканалы проигнорировали атаку дронов на комплекс "Москва-Сити". Там говорили о параде ВМФ с участием Путина

РосСМИ сообщали, что в ночь на 30 июля в элитном комплексе "Москва-Сити" в столице РФ произошел взрыв Фото: EPA

Отмечается, что российские телеканалы не стали омрачать парад военно-морского флота с участием президента страны-агрессора РФ Владимира Путина новостью об ударе беспилотников по "Москва-Сити".

Так, "Первый канал" в новостных выпусках в 6.00 и 10.00 проигнорировал сообщения об атаке, в то же время главной их темой стал парад в честь Дня ВМФ РФ в Санкт-Петербурге.

На другом пропагандистском телеканале "Россия 1" единственный утренний выпуск новостей в 10.00 почти полностью посвятили параду ВМФ и беседе Путина с журналистами по итогам саммита Россия – Африка.

Не стало говорить об атаке беспилотников на столицу и НТВ. Более важными для пропагандистского телеканала был тот же парад в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге, беседа Путина со СМИ, юбилей президента Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер и стихийные бедствиях в российских регионах.