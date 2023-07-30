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Украина до 1 октября будет технически готова к началу отопительного сезона – вице-премьер

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Уровень подготовки объектов ЖКХ к стабильной работе в осенне-зимний период 2023/2024 года составляет около 60%, отметил Кубраков
Уровень подготовки объектов ЖКХ к стабильной работе в осенне-зимний период 2023/2024 года составляет около 60%, отметил Кубраков
Фото: president.gov.ua

Из более чем 700 объектов теплоснабжения, которые были повреждены российскими оккупантами во время ракетных атак прошлой осенью и зимой, восстановлено более 65%, предприятия тепловой генерации восстановлены практически на 100%. Об этом 30 июля в Facebook по итогам заседания Конгресса местных и региональных властей в Ивано-Франковске сообщил вице-премьер-министр – министр по делам общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

"На сегодня уровень подготовки объектов ЖКХ к стабильной работе в осенне-зимний период 2023/2024 года составляет около 60%. Это базовый показатель готовности на данный момент в году, – написал вице-премьер. – Несмотря на все трудности, которые имеем, уверен, что технически мы будем готовы на 100% к началу отопительного сезона уже до 1 октября. Но нам нужна помощь. Как международных партнеров, так и коллег по правительству, органов местного самоуправления, на балансе которых находится много предприятий теплокоммунэнерго. Совместно можем обеспечить предприятия всем необходимым для прохождения осенне-зимнего периода".

По словам Кубракова, задолженность предприятий ТКЭ за газ составляет почти 100 млрд грн.

"Причина – нынешние тарифы на тепло, уровень которых зафиксирован мораторием, не учитывают текущие цены на природный газ. Как следствие, предприятия ТКЭ не могут рассчитаться за потребленный газ, не могут аккумулировать финансовый ресурс для проведения ремонтов. Все это вместе создает угрозы для своевременного старта отопительного сезона", – подчеркнул он.

Но здесь есть решение, продолжил Кубраков, – это компенсация разницы в тарифах из средств госбюджета.

"Сейчас нам надо компенсировать около 36 млрд грн. Уже разработали законопроект об изменениях в госбюджет, который предусматривает выделение этой суммы уже в этом году. Минфин и "Нафтогаз" в координации с МВФ сейчас ищут источники для финансирования компенсации", – указал вице-премьер.

https://www.facebook.com/oleksandr.kubrakov/posts/pfbid0v9kz8nRqXr3vPKZyTk5EZazbR46fhMumusn6EaYP6u4at4Bfx5aRGkAUmsaVPE9Pl

Контекст:

Украина выдержала российские удары по инфраструктуре, прошла зиму и начала подготовку к следующему отопительному сезону, заявил 1 марта президент Украины Владимир Зеленский.

В Министерстве энергетики Украины отметили 4 марта, что Украина выходит из отопительного сезона с профицитом мощностей и достаточными запасами энергоресурсов, несмотря на атаки страны-оккупанта РФ.

Украина на зиму уже закачала 11,7 млрд м³ газа (почти 80% от потребности), на складах есть в наличии 1,5 млн тонн угля из запланированных 1,8 млн тонн, проинформировали 25 июля в правительстве.

Теги: Украина, газ, госбюджет, правительство, отопительный сезон, тарифы, ЖКХ, Мининфраструктуры, вице-премьер, инфраструктура, теплоснабжение, Александр Кубраков, компенсация
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