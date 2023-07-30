Украина до 1 октября будет технически готова к началу отопительного сезона – вице-премьер

Уровень подготовки объектов ЖКХ к стабильной работе в осенне-зимний период 2023/2024 года составляет около 60%, отметил Кубраков Фото: president.gov.ua

"На сегодня уровень подготовки объектов ЖКХ к стабильной работе в осенне-зимний период 2023/2024 года составляет около 60%. Это базовый показатель готовности на данный момент в году, – написал вице-премьер. – Несмотря на все трудности, которые имеем, уверен, что технически мы будем готовы на 100% к началу отопительного сезона уже до 1 октября. Но нам нужна помощь. Как международных партнеров, так и коллег по правительству, органов местного самоуправления, на балансе которых находится много предприятий теплокоммунэнерго. Совместно можем обеспечить предприятия всем необходимым для прохождения осенне-зимнего периода".

По словам Кубракова, задолженность предприятий ТКЭ за газ составляет почти 100 млрд грн.

"Причина – нынешние тарифы на тепло, уровень которых зафиксирован мораторием, не учитывают текущие цены на природный газ. Как следствие, предприятия ТКЭ не могут рассчитаться за потребленный газ, не могут аккумулировать финансовый ресурс для проведения ремонтов. Все это вместе создает угрозы для своевременного старта отопительного сезона", – подчеркнул он.

Но здесь есть решение, продолжил Кубраков, – это компенсация разницы в тарифах из средств госбюджета.

"Сейчас нам надо компенсировать около 36 млрд грн. Уже разработали законопроект об изменениях в госбюджет, который предусматривает выделение этой суммы уже в этом году. Минфин и "Нафтогаз" в координации с МВФ сейчас ищут источники для финансирования компенсации", – указал вице-премьер.