Август прогнозируется самым сложным для энергосистемы Украины – "Укрэнерго"

"Август прогнозируется самым сложным для энергосистемы из-за дальнейшего вывода в ремонт некоторых энергоблоков. Это существенно уменьшит доступный объем мощностей для покрытия потребления", – сказано в сообщении.
Как указали в НЭК, компенсировать объем мощностей можно будет частично путем импорта электроэнергии из Европы, а также в результате экономного использования электроэнергии потребителями.
"В настоящее время ограничение потребления в Украине не прогнозируется", – говорится в сообщении.
Чтобы помочь энергосистеме, в НЭК призвали граждан охлаждать помещение не ниже 23 ºС, выключать мощные электроприборы или пользоваться ими по очереди, перенести пользование электроприборами на утренние или ночные часы суток, а также выключать свет после выхода из помещения.
С сентября 2022 года российские оккупанты выпустили по энергетическим объектам Украины более 1200 ракет и дронов, около 250 из них попали в цель. Из-за обстрелов в стране вводили временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток. Массовые ракетные обстрелы поразили тепловую генерацию и электрические подстанции, Украина испытывала дефицит мощности и весь осенне-зимний период пыталась стабилизировать энергосистему.
12 февраля 2023 года "Укрэнерго" впервые за время осенне-зимних атак России на украинскую энергетическую систему сообщила об отсутствии дефицита мощности.
Чтобы пережить лето без отключений, Украине может понадобиться импорт электроэнергии из Европы, отмечал глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий 4 мая. "Укрэнерго" восстановила функционал около 70% объектов, поврежденных из-за российских обстрелов, проинформировал глава НЭК 29 мая.
По словам Кудрицкого, дефицит электроэнергии будет ощущаться в энергосистеме Украины в течение летних месяцев, а также следующей зимой, но "это не означает аварийные отключения".