Август прогнозируется самым сложным для энергосистемы Украины – "Укрэнерго"

В настоящее время ограничение потребления электроэнергии в Украине не прогнозируется, отметили в НЭК Фото: depositphotos.com

"Август прогнозируется самым сложным для энергосистемы из-за дальнейшего вывода в ремонт некоторых энергоблоков. Это существенно уменьшит доступный объем мощностей для покрытия потребления", – сказано в сообщении.

Как указали в НЭК, компенсировать объем мощностей можно будет частично путем импорта электроэнергии из Европы, а также в результате экономного использования электроэнергии потребителями.

"В настоящее время ограничение потребления в Украине не прогнозируется", – говорится в сообщении.

Чтобы помочь энергосистеме, в НЭК призвали граждан охлаждать помещение не ниже 23 ºС, выключать мощные электроприборы или пользоваться ими по очереди, перенести пользование электроприборами на утренние или ночные часы суток, а также выключать свет после выхода из помещения.