"Стартовые позиции хуже". В ОП считают, что следующая зима может быть сложнее предыдущей

Подоляк: Пока война не завершится – все нужно держать под рукой Фото: Михайло Подоляк / Instagram

"Вы правы, – сказал он в ответ на вопрос журналистки о том, что предстоящая зима будет сложнее предыдущей. – Стартовые позиции будут гораздо хуже, чем в прошлом году. Ведь тогда была сбалансированная полноценная система, которая работала уже десятки лет. Не забываем, что Россия вывела из энергетической системы ЗАЭС. Это огромный объем мегаватт. Кроме того, она нанесла основные удары по магистральной сети. Поэтому стартовые позиции хуже, но осознание рисков сейчас гораздо лучше".

Реагируя на слова о том, что не нужно прятать павербанки и генераторы, советник главы ОП отметил, что не нужно прятать "вообще все, что позволяет выживать во время войны".

"Пока война не завершится – все нужно держать под рукой. Это очень важно. [...] Мы же с вами осознаем, что 17 месяцев или еще какое-то количество месяцев, которое нам понадобится для того, чтобы довести эту войну до конца, будут однотипными. Россия абсолютно не будет считаться с международным правом и будет бить по гражданскому населению. Для России же главное – не войну выиграть на поле боя. Она этого не может сделать. Для России сейчас главное – максимально нанести вред гражданскому населению", – добавил он.

По словам Подоляка, сейчас в Украине работает энергетический штаб, который занимается подготовкой к зиме, в том числе вопросами, касающимися защиты энергетических объектов и закупок энергооборудования.