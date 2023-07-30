ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Стартовые позиции хуже". В ОП считают, что следующая зима может быть сложнее предыдущей

Подоляк: Пока война не завершится все нужно держать под рукой
Подоляк: Пока война не завершится – все нужно держать под рукой
Фото: Михайло Подоляк / Instagram

Зима 2023–2024 года может быть сложнее для украинцев, чем предыдущая, считает советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Об этом он сказал в интервью "24 каналу", которое вышло 29 июля.

"Вы правы, – сказал он в ответ на вопрос журналистки о том, что предстоящая зима будет сложнее предыдущей. – Стартовые позиции будут гораздо хуже, чем в прошлом году. Ведь тогда была сбалансированная полноценная система, которая работала уже десятки лет. Не забываем, что Россия вывела из энергетической системы ЗАЭС. Это огромный объем мегаватт. Кроме того, она нанесла основные удары по магистральной сети. Поэтому стартовые позиции хуже, но осознание рисков сейчас гораздо лучше". 

Реагируя на слова о том, что не нужно прятать павербанки и генераторы, советник главы ОП отметил, что не нужно прятать "вообще все, что позволяет выживать во время войны". 

"Пока война не завершится – все нужно держать под рукой. Это очень важно. [...] Мы же с вами осознаем, что 17 месяцев или еще какое-то количество месяцев, которое нам понадобится для того, чтобы довести эту войну до конца, будут однотипными. Россия абсолютно не будет считаться с международным правом и будет бить по гражданскому населению. Для России же главное – не войну выиграть на поле боя. Она этого не может сделать. Для России сейчас главное – максимально нанести вред гражданскому населению", – добавил он. 

По словам Подоляка, сейчас в Украине работает энергетический штаб, который занимается подготовкой к зиме, в том числе вопросами, касающимися защиты энергетических объектов и закупок энергооборудования. 

Контекст:

За полгода, с сентября 2022-го, оккупанты выпустили по энергетическим объектам Украины более 1200 ракет и дронов, около 250 из них попали в цель. Из-за обстрелов в стране вводили временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток. Массовые ракетные обстрелы поразили тепловую генерацию и электрические подстанции, Украина испытывала дефицит мощности и весь осенне-зимний период пыталась стабилизировать энергосистему.

12 февраля 2023 года "Укрэнерго" впервые за время осенне-зимних атак России на украинскую энергетическую систему сообщила об отсутствии дефицита мощности.

Чтобы пережить лето без отключений, Украине может понадобиться импорт электроэнергии из Европы, отмечал глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий 4 мая. "Укрэнерго" уже восстановила функционал около 70% объектов, поврежденных из-за российских обстрелов, проинформировал глава НЭК 29 мая.

По словам Кудрицкого, дефицит электроэнергии будет ощущаться в энергосистеме Украины в течение летних месяцев, а также следующей зимой, но "это не означает аварийные отключения".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: война, энергетика, электроэнергия, зима, обстрелы, энергосистема, Михаил Подоляк, ЗАЭС, генератор
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
58-летняя Херли показала, как принимает солнечные ванны в бикини цвета морской зелени
58-летняя Херли показала, как принимает солнечные ванны в бикини цвета морской зелени
Галина ГРИШИНА
Маляр показала, как отпраздновала на работе свое 45-летие. Фото
Маляр показала, как отпраздновала на работе свое 45-летие. Фото
Галина ГРИШИНА
Подоляк рассказал, за что может получить нагоняй от Зеленского
Подоляк рассказал, за что может получить нагоняй от Зеленского
Галина ГРИШИНА
Если на листьях появились желтые пятна, обработайте их этим раствором. Эксперт рассказал, как без химии спасти огурцы от грибка
Если на листьях появились желтые пятна, обработайте их этим раствором. Эксперт рассказал, как без химии спасти огурцы от грибка
Галина ГРИШИНА
Приходько о Брежневой, которая пела русскоязычные песни с желто-синим флагом: Заберите у нее флаг Украины!
Приходько о Брежневой, которая пела русскоязычные песни с желто-синим флагом: Заберите у нее флаг Украины!
Галина ГРИШИНА
Зинченко рассекретил пол второго ребенка. Видео
Зинченко рассекретил пол второго ребенка. Видео
Галина ГРИШИНА
"Остаются невидимыми, но обеспечивают отличную поддержку". Эксперты рассказали, как выбрать накладки для груди
"Остаются невидимыми, но обеспечивают отличную поддержку". Эксперты рассказали, как выбрать накладки для груди
Галина ГРИШИНА
Как выглядят 74-летняя Пугачева и 46-летний Галкин сейчас. Опубликованы свежие фото
Как выглядят 74-летняя Пугачева и 46-летний Галкин сейчас. Опубликованы свежие фото
Дорофеева высмеяла Кацурина на архивном снимке. Фото до и после
Дорофеева высмеяла Кацурина на архивном снимке. Фото до и после
Галина ГРИШИНА
27-летняя жена 46-летнего Налчаджиоглу после смены фамилии показала свой новый паспорт. Фото
27-летняя жена 46-летнего Налчаджиоглу после смены фамилии показала свой новый паспорт. Фото
Галина ГРИШИНА
Что будет с весом, если фрукты есть перед едой. Эксперт рассказал, как легко уменьшить размер порции
Что будет с весом, если фрукты есть перед едой. Эксперт рассказал, как легко уменьшить размер порции
Галина ГРИШИНА
В Звягеле – на родине Леси Украинки – памятник поэтессе одели в вышиванку
В Звягеле – на родине Леси Украинки – памятник поэтессе одели в вышиванку
Галина ГРИШИНА
Сделайте это с каждым огурцом – и они останутся свежими и не будут морщиться целую неделю. Лайфхак
Сделайте это с каждым огурцом – и они останутся свежими и не будут морщиться целую неделю. Лайфхак
Галина ГРИШИНА
Полякова анонсировала выпуск четырех именных кукол, которые будут петь ее хиты. Фото
Полякова анонсировала выпуск четырех именных кукол, которые будут петь ее хиты. Фото
Галина ГРИШИНА
Потап на редком совместном снимке с Каменских засветил беспорядок в их санузле и на кухне. Фото
Потап на редком совместном снимке с Каменских засветил беспорядок в их санузле и на кухне. Фото
Галина ГРИШИНА
Петрожицкая и Кошмал снимаются в Киеве в новом сериале "Успеть до 30". Фото
Петрожицкая и Кошмал снимаются в Киеве в новом сериале "Успеть до 30". Фото
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Подкопаева после дисквалификации Харлан из-за отказа жать руку россиянке публично обратилась к Международной федерации по фехтованию (400568)
2
Добавьте это в воду – и огурцы снова оживут и начнут плодоносить. Эксперт рассказал, как спасти растения от жары (166234)
3
Если на листьях появились желтые пятна, обработайте их этим раствором. Эксперт рассказал, как без химии спасти огурцы от грибка (85974)
4
Жена Налчаджиоглу после возвращения из Турции снялась в полный рост и засветила живот (68678)
5
Приготовьте этот маринад всего из четырех продуктов – и огурцы получатся очень хрустящие. Рецепт консервации на зиму (62310)
6
"Мне даже Ульяна говорит: "Не надо папу трогать". Тоня Матвиенко рассказала об обиде на своего первого мужа – отца их 24-летней дочери (60690)
7
"Руки опускаются от разочарований". Ризатдинова снялась топлес на пляже и рассказала о проблемах в своей жизни (52083)
8
Пять стрижек для женщин за 60 лет. Самые выигрышные варианты (45735)
 
 
 
 