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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Глава "Укрэнерго" о возможных атаках РФ зимой: Наша работа – готовиться к худшим сценариям

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Украине надо иметь "запас прочности" на зиму, отметил Кудрицкий
Украине надо иметь "запас прочности" на зиму, отметил Кудрицкий
Скриншот: Kharkiv Media Hub / Facebook

Российские оккупанты прошлой зимой повредили три четверти важных энергетических объектов в Харьковской области, среди них – магистральные подстанции и крупные электростанции. Об этом 27 июля на брифинге, который транслировался в Facebook Kharkiv Media Hub, сообщил глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

"Я не могу назвать, сколько объектов восстановлено из тех трех четвертей, но могу заверить: это цифры очень существенные. Значительную часть повреждений удалось восстановить, еще часть энергообъектов мы восстановим до начала зимы… Также есть нестандартные инженерные решения… которые помогут обеспечить потребителей электроэнергией зимой",  сказал Кудрицкий.

В то же время он отметил, что российские массированные ракетные или дроновые атаки могут существенно изменить ситуацию, поэтому надо "иметь запас прочности" на зиму.

"Какое-то дополнительное количество трансформаторов, энергоблоков, линий электропередач в работе, которые позволят при повреждении одного или нескольких элементов важных обеспечивать потребителей",  подчеркнул глава НЭК.

Кудрицкий добавил, что спрогнозировать российские обстрелы невозможно.

"Наша работа как оператора – готовиться к худшим сценариям", – резюмировал глава правления "Укрэнерго".

В Украине с начала года отремонтировали 14,5 тыс. км воздушных линий, ряд подстанций и электрооборудования, проинформировал 25 июля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Продолжаем кампанию по восстановлению [энергетики]... Обеспечиваем усиленную защиту для энергообъектов. Национальная компания "Укрэнерго" выполнила около 60% запланированных работ по восстановлению сетей. Двигаемся четко в пределах графиков. В итоге планируем добавить в энергосистему 1,7 ГВт мощности. Такую задачу поставил перед Министерством энергетики", – сказал премьер.

Контекст:

За полгода, с сентября 2022-го, оккупанты выпустили по энергетическим объектам Украины более 1200 ракет и дронов, около 250 из них попали в цель. Из-за обстрелов в стране вводили временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток. Массовые ракетные обстрелы поразили тепловую генерацию и электрические подстанции, Украина испытывала дефицит мощности и весь осенне-зимний период пыталась стабилизировать энергосистему.

12 февраля 2023 года "Укрэнерго" впервые за время осенне-зимних атак России на украинскую энергетическую систему сообщила об отсутствии дефицита мощности.

Чтобы пережить лето без отключений, Украине может понадобиться импорт электроэнергии из Европы, отмечал Кудрицкий 4 мая. "Укрэнерго" уже восстановила функционал около 70% объектов, поврежденных из-за российских обстрелов, проинформировал глава НЭК 29 мая.

По словам Кудрицкого, дефицит электроэнергии будет ощущаться в энергосистеме Украины в течение летних месяцев, а также следующей зимой, но "это не означает аварийные отключения".

Теги: Россия, Украина, энергетика, Укрэнерго, обстрелы, война России против Украины, электростанция, брифинг, энергосистема, Владимир Кудрицкий, российские оккупанты, восстановление
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