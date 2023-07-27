Глава "Укрэнерго" о возможных атаках РФ зимой: Наша работа – готовиться к худшим сценариям

Украине надо иметь "запас прочности" на зиму, отметил Кудрицкий Скриншот: Kharkiv Media Hub / Facebook

"Я не могу назвать, сколько объектов восстановлено из тех трех четвертей, но могу заверить: это цифры очень существенные. Значительную часть повреждений удалось восстановить, еще часть энергообъектов мы восстановим до начала зимы… Также есть нестандартные инженерные решения… которые помогут обеспечить потребителей электроэнергией зимой", – сказал Кудрицкий.

В то же время он отметил, что российские массированные ракетные или дроновые атаки могут существенно изменить ситуацию, поэтому надо "иметь запас прочности" на зиму.

"Какое-то дополнительное количество трансформаторов, энергоблоков, линий электропередач в работе, которые позволят при повреждении одного или нескольких элементов важных обеспечивать потребителей", – подчеркнул глава НЭК.

Кудрицкий добавил, что спрогнозировать российские обстрелы невозможно.

"Наша работа как оператора – готовиться к худшим сценариям", – резюмировал глава правления "Укрэнерго".

В Украине с начала года отремонтировали 14,5 тыс. км воздушных линий, ряд подстанций и электрооборудования, проинформировал 25 июля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Продолжаем кампанию по восстановлению [энергетики]... Обеспечиваем усиленную защиту для энергообъектов. Национальная компания "Укрэнерго" выполнила около 60% запланированных работ по восстановлению сетей. Двигаемся четко в пределах графиков. В итоге планируем добавить в энергосистему 1,7 ГВт мощности. Такую задачу поставил перед Министерством энергетики", – сказал премьер.