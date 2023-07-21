В Воздушных силах не исключают, что осенью российские оккупанты могут возобновить атаки на энергетические объекты Украины

"[Это] не исключено, потому что объекты энергетики атакуют не только крылатыми ракетами, но и дронами-камикадзе. Всегда же дроны летели по подстанциям. Мы видим, что дрон может огромный вред принести, если попадает в уязвимое место. Мы знаем о строительстве в России заводов по производству разных дронов – FPV-дронов. Также идет наращивание производства "Ланцетов", которые донимают именно наши средства ПВО и бьют по военной технике. Кроме того, они хотят собирать у себя Shahed", – отметил Игнат, добавив, что противник продолжает также производить ракеты.

По его словам, сейчас идет работа над тем, чтобы подойти к осени с максимально укрепленной системой противовоздушной обороны.

"Собственно, в том-то и вопрос, что нам нужны все методы, способы, все имеющееся вооружение мобилизовать для того, чтобы усилиться. Усиливаемся мы мобильными огневыми группами. Да, это хорошо. Да, они не слишком эффективны. Но 10–15%, иногда 30% сбитых целей за ночь приходится именно на них, когда есть благоприятные условия. Плюс Запад же нам предоставляет системы", – подчеркнул Игнат.