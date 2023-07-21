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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Воздушных силах не исключают, что осенью российские оккупанты могут возобновить атаки на энергетические объекты Украины

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Прошлой осенью и зимой российские оккупанты регулярно атаковали энергетическую инфраструктуру Украины
Прошлой осенью и зимой российские оккупанты регулярно атаковали энергетическую инфраструктуру Украины
Фото: depositphotos.com

Грядущей осенью российские оккупанты могут возобновить атаки на энергетические объекты Украины. Об этом в опубликованном 21 июля интервью "РБК-Украина" заявил спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

"[Это] не исключено, потому что объекты энергетики атакуют не только крылатыми ракетами, но и дронами-камикадзе. Всегда же дроны летели по подстанциям. Мы видим, что дрон может огромный вред принести, если попадает в уязвимое место. Мы знаем о строительстве в России заводов по производству разных дронов – FPV-дронов. Также идет наращивание производства "Ланцетов", которые донимают именно наши средства ПВО и бьют по военной технике. Кроме того, они хотят собирать у себя Shahed", – отметил Игнат, добавив, что противник продолжает также производить ракеты.

По его словам, сейчас идет работа над тем, чтобы подойти к осени с максимально укрепленной системой противовоздушной обороны.

"Собственно, в том-то и вопрос, что нам нужны все методы, способы, все имеющееся вооружение мобилизовать для того, чтобы усилиться. Усиливаемся мы мобильными огневыми группами. Да, это хорошо. Да, они не слишком эффективны. Но 10–15%, иногда 30% сбитых целей за ночь приходится именно на них, когда есть благоприятные условия. Плюс Запад же нам предоставляет системы", – подчеркнул Игнат.

Контекст:

Прошлой осенью и зимой российские оккупанты регулярно атаковали энергетическую инфраструктуру Украины, пытаясь вывести ее из строя. Им это не удалось, и они поменяли тактику, заявили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

По данным правительства Украины, фактически 50% энергосистемы было повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.

Президент страны-агрессора РФ Владимир Путин признавал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, энергетика, ПВО, обстрелы, ракеты, электростанция, энергосистема, российские оккупанты, Юрий Игнат
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