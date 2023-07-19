Энергетики ДТЭК вернули свет в Одесской области после российской атаки

"В ночь на 19 июля Одесская область подверглась массированному обстрелу со стороны врага. Повреждения получили объекты электросетей. В течение дня специалисты компании возобновили электроснабжение для 2894 семей в области, оставшихся без света из-за обстрелов. Уже клиенты со светом", – отметили в пресс-службе.
Энергетики ДТЭК приступают к работам сразу, как только получают от ВСУ и ГСЧС разрешение и доступ к месту повреждения, подчеркнули в компании.
В июне энергетики ДТЭК вернули свет для 277 тыс. семей, оставшихся без электроснабжения из-за обстрелов в Киеве, Киевской, Донецкой, Днепропетровской и Одесской областях.