"Бомбы Путина попадают в самых бедных в мире". Глава МИД ФРГ прокомментировала российские обстрелы Одессы

"Путин не просто подорвал Черноморскую зерновую инициативу, теперь он уже вторую ночь подряд накрывает портовый город Одесса градом бомб. Тем самым он лишает мир всякой надежды на украинское зерно. Каждая из его бомб также попадает в самых бедных в мире", – написала она.

Дипломат выразила поддержку Украине от имени Германии.

"Даже если маршрут через Черное море вряд ли можно заменить, мы поддерживаем вас. Украина и ее президент Владимир Зеленский переворачивают каждый камень, чтобы найти альтернативные транспортные маршруты. Например, пути в Евросоюз на барже, по железной дороге и автомобильным транспортом", – отметила Бербок.

Auch wenn der Weg über das Schwarze Meer kaum zu ersetzen ist, unterstützen wir @ZelenskyyUa und die #Ukraine dabei, jeden Stein umzudrehen, um alternative Transportwege zu finden. Zum Beispiel über die #EU Solidarity Lanes per Binnenschiff, Bahn und über die Straße. 2/2 — Außenministerin Annalena Baerbock (@ABaerbock) July 19, 2023