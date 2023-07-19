"Бомбы Путина попадают в самых бедных в мире". Глава МИД ФРГ прокомментировала российские обстрелы Одессы

"Путин не просто подорвал Черноморскую зерновую инициативу, теперь он уже вторую ночь подряд накрывает портовый город Одесса градом бомб. Тем самым он лишает мир всякой надежды на украинское зерно. Каждая из его бомб также попадает в самых бедных в мире", – написала она.
Дипломат выразила поддержку Украине от имени Германии.
"Даже если маршрут через Черное море вряд ли можно заменить, мы поддерживаем вас. Украина и ее президент Владимир Зеленский переворачивают каждый камень, чтобы найти альтернативные транспортные маршруты. Например, пути в Евросоюз на барже, по железной дороге и автомобильным транспортом", – отметила Бербок.
Auch wenn der Weg über das Schwarze Meer kaum zu ersetzen ist, unterstützen wir @ZelenskyyUa und die #Ukraine dabei, jeden Stein umzudrehen, um alternative Transportwege zu finden. Zum Beispiel über die #EU Solidarity Lanes per Binnenschiff, Bahn und über die Straße. 2/2— Außenministerin Annalena Baerbock (@ABaerbock) July 19, 2023
Ночью 18 июля была атакована портовая инфраструктура, которая задействована в работе "зернового коридора". В результате повреждены резервуары и причалы Одесского порта, сообщал вице-премьер Украины Александр Кубраков.
В ночь на 19 июля оккупанты ударили по Одесской области ракетами "Оникс", Х-59 и Х-22, одновременно запустив по югу дроны Shahed-136 (восемь были сбиты над регионом), указывали в ОК "Юг" ВСУ. "Х-59 была сбита на подлете к берегу и упала в одном из кварталов Одессы, образовав большую воронку. Взрывной волной повреждено несколько зданий вокруг… "Ониксы" и Х-22 враг направил на портовую и критическую инфраструктуру. Попал в зерновой и масляный терминалы, повредив резервуары и оборудование для загрузки", – рассказали украинские военные.
В правительстве Украины проинформировали, что РФ обстреляла порты Одесса и Черноморск. "Ночью… Россия осуществила целенаправленную воздушную атаку на зерновые терминалы в портах. Повреждения получила зерновая инфраструктура международных и украинских трейдеров и перевозчиков Kernel, Viterra, CMA CGM Group.
В результате российского удара по порту Черноморск было уничтожены 60 тыс. т зерна, проинформировали в Минагрополитики Украины. Для полноценного восстановления пострадавших этой ночью объектов понадобится не менее года, добавили в ведомстве.
По данным Офиса генпрокурора Украины, в результате обстрела оккупантами Одесской области пострадало не менее 10 гражданских, в том числе девятилетний мальчик.