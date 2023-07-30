В Днепре продолжается выдача помощи от Фонда Рината Ахметова для переселенцев из Бахмутского района

Фонд передал для внутренне перемещенных лиц из этой общины более 4 тыс. продуктовых наборов.

"Каждый набор содержит продукты, которые долго хранятся. Это макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье. В ближайшее время будет завершена передача очередной партии продуктовых наборов – 30 тыс. для ВПЛ из Донецкой области, зарегистрированных в гуманитарных хабах территориальных общин. Это, в частности, "С Бахмутом в сердце", "Наш Краматорск", "Гуманитарный хаб единения" и другие", – сказано в сообщении.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов СКМ и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".