"Нужно было скорректировать планы". Сырский побывал в боевых бригадах на двух направлениях "в связи со сложной обстановкой"

Сырский приехал на сложные направления, чтобы на месте скорректировать боевые планы ВСУ Фото: Сирський / Telegram

"Посетил наши боевые бригады на двух активных направлениях. В связи со сложной обстановкой на бахмутском и лиманском направлениях нужно было скорректировать наши планы, послушать командиров, узнать их видение ситуации, проблемы и принять взвешенные, адекватные решения", – написал он.

Сырский добавил, что провел встречи с украинскими воинами, отметил их наградами и ценными подарками.