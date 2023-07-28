"Враг яростно цепляется за каждый сантиметр". Сырский рассказал о ситуации на бахмутском, купянском и лиманском направлениях

Сырский: Ни одна наша позиция не потеряна Фото: Military Media Center / Telegram

"На бахмутском направлении ситуация очень напряженная, но мы постепенно продвигаемся вперед и освобождаем наши земли. Враг яростно цепляется за каждый сантиметр, ведет интенсивный артиллерийский и минометный огонь", – подчеркнул Сырский.

Он отметил, что в этих условиях очень важно своевременно принимать управленческие решения, проводить маневры, перебрасывать части на направления, где наметился успех, либо выводить их из-под огня противника.

"Главная роль в этом процессе принадлежит штабу группировки, офицеры которого проводят анализ обстановки по многим направлениям, готовят предложения и боевые распоряжения войскам. На первый план в наших действиях вышла контрбатарейная борьба", – заявил Сырский.

По словам командующего, для поддержки своих войск в районе Клещиевки, Курдюмовки, Андреевки Донецкой области враг сосредоточил значительное количество артиллерии, уничтожение которой является одной из главных задач украинских войск.

"На купянском и лиманском направлениях противник постоянно атакует, применяя свои профессиональные подразделения. Каждый день мы отражаем на этих направлениях многочисленные штурмы. Ни одна наша позиция не потеряна", – заявил генерал-полковник.