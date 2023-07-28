"Враг яростно цепляется за каждый сантиметр". Сырский рассказал о ситуации на бахмутском, купянском и лиманском направлениях

"На бахмутском направлении ситуация очень напряженная, но мы постепенно продвигаемся вперед и освобождаем наши земли. Враг яростно цепляется за каждый сантиметр, ведет интенсивный артиллерийский и минометный огонь", – подчеркнул Сырский.
Он отметил, что в этих условиях очень важно своевременно принимать управленческие решения, проводить маневры, перебрасывать части на направления, где наметился успех, либо выводить их из-под огня противника.
"Главная роль в этом процессе принадлежит штабу группировки, офицеры которого проводят анализ обстановки по многим направлениям, готовят предложения и боевые распоряжения войскам. На первый план в наших действиях вышла контрбатарейная борьба", – заявил Сырский.
По словам командующего, для поддержки своих войск в районе Клещиевки, Курдюмовки, Андреевки Донецкой области враг сосредоточил значительное количество артиллерии, уничтожение которой является одной из главных задач украинских войск.
"На купянском и лиманском направлениях противник постоянно атакует, применяя свои профессиональные подразделения. Каждый день мы отражаем на этих направлениях многочисленные штурмы. Ни одна наша позиция не потеряна", – заявил генерал-полковник.
24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.
Изначально, по данным СБУ, президент страны-агрессора РФ Владимир Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
В апреле россияне были изгнаны из северных областей, в сентябре была деоккупирована почти вся Харьковская область, в ноябре силы обороны Украины деоккупировали части Херсонской области вместе с областным центром, а также Николаевской области. Сейчас идут ожесточенные бои на востоке и юге страны.
5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. После этого украинские военные сообщали о деоккупации украинских территорий и освобождении 10 населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях.
За время текущего контрнаступления силы обороны Украины освободили более 227 км² территорий, сообщали 24 июля в Минобороны.