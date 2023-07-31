В России арестовали активы Ахметова – СМИ

Следственный комитет обратился в Басманный районный суд Москвы с ходатайством об аресте активов российской "дочки" горно-металлургической группы "Метинвест". "Метинвест Евразия" принадлежат краснодарский пансионат "Горняк" и белгородское ООО "Белгородметаллоснаб".

Издание отмечает, что дело расследовало с сентября 2020 года Главное следственное управление Следственного комитета страны-агрессора РФ. По версии следствия, с апреля 2022 года неустановленные лица из числа руководителей и бенефициаров компании SCM Holdings Limited (в нее входит упомянутый "Метинвест"), зарегистрированной на Британских Виргинских островах, финансировали украинскую армию, а также батальон "Азов", в том числе и за счет средств, поступающих из России, говорится в сообщении.

Контекст:

Ахметов прилетел в Киев 23 февраля на встречу с президентом Владимиром Зеленским и с первого дня войны находится в Украине.

Его предприятия переведены на военный режим работы, обеспечивают ВСУ и силы обороны броней, бронежилетами и инженерными сооружениями из стали. Также предприятия Ахметова в рамках его инициативы "Стальной фронт" закупают для нужд военных дроны, тепловизоры, рации и прочее оборудование.

С начала полномасштабной войны группа "Метинвест" передала украинским бойцам почти 2 тыс. единиц высокоточной военной оптики – тепловизоров, биноклей и прицелов. Технику военным передают бесплатно, в рамках милитарной инициативы Рината Ахметова "Стальной фронт", сообщили в пресс-службе "Метинвеста".