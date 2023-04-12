Ахметов выделил 60 миллионов гривен на проект по возрождению Мариуполя

"Год назад российская армия изо дня в день уничтожала город Мариуполь, унося жизни и разрушая судьбы сотен тысяч мирных мариупольцев и мужественных защитников города. Год назад и навсегда Мариуполь стал символом человеческого бедствия и символом несокрушимости украинских воинов", – заявил Ахметов, комментируя свое решение.

По его словам, эти деньги будут направлены на развитие проектного офиса Mariypol Reborn: он будет заниматься поиском партнеров и лучших решений, а также привлекать горожан для формирования совместного видения будущего города.

"Но разрушение и оккупация Мариуполя не должны стать концом его истории. Я уверен, что именно Мариуполь должен стать символом возрождения нашей страны после войны", – подчеркнул Ахметов.

Проект Mariypol Reborn состоит из пяти этапов: написание визуального плана, формирование плана быстрых действий, оценка повреждений и ущерба, формирование стратегии по возрождению и ее реализация. Работа уже ведется: мариупольцы совместно с участниками проекта занимаются формированием визуального плана своего возрожденного города.

Ахметов ранее уже заявлял, что считает Мариуполь украинским городом, который обязательно будет освобожден от российской оккупации. Также он отмечал, что город будет возрожден и лично он не пожалеет на это ни сил, ни денег.