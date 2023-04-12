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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ахметов выделил 60 миллионов гривен на проект по возрождению Мариуполя

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Ринат Ахметов: Именно Мариуполь должен стать символом возрождения нашей страны после войны
Ринат Ахметов: Именно Мариуполь должен стать символом возрождения нашей страны после войны
Фото: epravda.com.ua

Украинский бизнесмен Ринат Ахметов выделил $1,5 млн на проект по восстановлению Мариуполя после деоккупации Россией Mariypol Reborn. Об этом сообщили 12 апреля в пресс-службе Ахметова. Там отмечают, что это самый масштабный в Европе проект по возрождению города со времен Второй мировой войны. Он будет реализован по поручению главы Донецкой ОВА Павла Кириленко при поддержке ЕБРР, Всемирного банка, USAID, компаний СКМ и "Метинвест". Также к проекту уже присоединились ряд городов, готовых помочь с восстановлением, – Варшава, Гданьск, Вроцлав, Утрехт.

"Год назад российская армия изо дня в день уничтожала город Мариуполь, унося жизни и разрушая судьбы сотен тысяч мирных мариупольцев и мужественных защитников города. Год назад и навсегда Мариуполь стал символом человеческого бедствия и символом несокрушимости украинских воинов", – заявил Ахметов, комментируя свое решение.

По его словам, эти деньги будут направлены на развитие проектного офиса Mariypol Reborn: он будет заниматься поиском партнеров и лучших решений, а также привлекать горожан для формирования совместного видения будущего города.

"Но разрушение и оккупация Мариуполя не должны стать концом его истории. Я уверен, что именно Мариуполь должен стать символом возрождения нашей страны после войны", – подчеркнул Ахметов.

Проект Mariypol Reborn состоит из пяти этапов: написание визуального плана, формирование плана быстрых действий, оценка повреждений и ущерба, формирование стратегии по возрождению и ее реализация. Работа уже ведется: мариупольцы совместно с участниками проекта занимаются формированием визуального плана своего возрожденного города.

Ахметов ранее уже заявлял, что считает Мариуполь украинским городом, который обязательно будет освобожден от российской оккупации. Также он отмечал, что город будет возрожден и лично он не пожалеет на это ни сил, ни денег.

Контекст:

Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года. С начала марта он находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации.

В промзоне "Азовстали" находились последние защитники Мариуполя перед операцией по их выводу.

По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.

Теги: Ринат Ахметов, СКМ, Мариуполь, деньги, восстановление
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