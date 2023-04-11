В Мариуполе после дождя затопило квартиры и прорвало канализацию

По данным горсовета, в квартирах, которые якобы отремонтировали, протекает крыша. Жители дома по проспекту Металлургов, 35 собрали с-под протекающего потолка ведро воды. На улице Флотской после дождя затопило дорогу.
"Люди просто не могут нормально передвигаться. А так называемая "власть" игнорирует все жалобы. В то же время в Приморском районе прорвало канализацию. Так что мариупольцы предложили "провести совещание посреди лужи… а потом погрузиться в канализационное море". Так выглядит "русский мир" во всей его красоте", – говорится в сообщении.
Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года. С начала марта он находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации.
В Мариуполе в начале августа оставалось около 130 тыс. человек. До полномасштабного вторжения в городе проживало 530 тыс. человек. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.
В июне 2022 года мэр Мариуполя Вадим Бойченко говорил, что в городе повреждено 95% многоэтажек. Бойченко рассказывал, что россияне повредили обстрелами 1800 многоэтажек в Мариуполе. Оккупанты определили 934 здания, которые постепенно сносят, 400 домов уже полностью уничтожены. По словам мэра, 50% города уже не существует.
9 марта 2023 года Бойченко сообщил, что оккупанты прекратили строительные и ремонтные работы в Мариуполе.