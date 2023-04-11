В Мариуполе после дождя затопило квартиры и прорвало канализацию

По данным горсовета, в квартирах, которые якобы отремонтировали, протекает крыша. Жители дома по проспекту Металлургов, 35 собрали с-под протекающего потолка ведро воды. На улице Флотской после дождя затопило дорогу.

"Люди просто не могут нормально передвигаться. А так называемая "власть" игнорирует все жалобы. В то же время в Приморском районе прорвало канализацию. Так что мариупольцы предложили "провести совещание посреди лужи… а потом погрузиться в канализационное море". Так выглядит "русский мир" во всей его красоте", – говорится в сообщении.