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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Мариуполе после дождя затопило квартиры и прорвало канализацию

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В разрушенном Мариуполе людям в дома просачивается вода
В разрушенном Мариуполе людям в дома просачивается вода
Фото: EPA

В оккупированном Мариуполе Донецкой области после дождя затопило квартиры, дороги и прорвало канализацию. Коллаборанты бездействуют, заявляет Мариупольский городской совет в Telegram 11 апреля.

По данным горсовета, в квартирах, которые якобы отремонтировали, протекает крыша. Жители дома по проспекту Металлургов, 35 собрали с-под протекающего потолка ведро воды. На улице Флотской после дождя затопило дорогу.

"Люди просто не могут нормально передвигаться. А так называемая "власть" игнорирует все жалобы. В то же время в Приморском районе прорвало канализацию. Так что мариупольцы предложили "провести совещание посреди лужи… а потом погрузиться в канализационное море". Так выглядит "русский мир" во всей его красоте", – говорится в сообщении.

Контекст:

Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года. С начала марта он находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации.

В Мариуполе в начале августа оставалось около 130 тыс. человек. До полномасштабного вторжения в городе проживало 530 тыс. человек. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.

В июне 2022 года мэр Мариуполя Вадим Бойченко говорил, что в городе повреждено 95% многоэтажек. Бойченко рассказывал, что россияне повредили обстрелами 1800 многоэтажек в Мариуполе. Оккупанты определили 934 здания, которые постепенно сносят, 400 домов уже полностью уничтожены. По словам мэра, 50% города уже не существует.

9 марта 2023 года Бойченко сообщил, что оккупанты прекратили строительные и ремонтные работы в Мариуполе.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Донецкая область, Мариуполь, непогода, война России против Украины, российские оккупанты
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