Путин готовится к более крупной и долгой войне – The Financial Times

По мнению аналитиков издания, об этом могут свидетельствовать изменения, внесенные в закон о мобилизации в России. Новые законы позволят Кремлю посылать в бой еще сотни тысяч человек, пишет The Financial Times.

В статье отмечается, что Запад по-прежнему единодушен в поддержке Киева. В то же время мятеж владельца частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина в июне и конфликты между высшими российскими военачальниками усиливают вероятность, что "кремлевская военная машина сломается", говорится в статье.

Однако возможно, что ситуация выглядит совсем иначе для Кремля, который считает, что может позволить себе долгую войну, отмечается в публикации. Вероятно, Путин делает ставку на то, что российский человеческий ресурс, который потенциально может быть мобилизован, в три-четыре раза больше украинского и единственная неотложная задача — иметь возможность использовать этот ресурс в нужных Кремлю целях, пишет издание.

Среди изменений есть то, что правительство РФ сможет рассылать призывные извещения стольким людям, скольким сочтет нужным. Верхний возрастной предел прохождения обязательной службы будет увеличен с 27 до 30 лет и может быть повышен в будущем. Как только будет выпущено электронное уведомление о призыве, границы России будут немедленно закрыты для его получателя, чтобы предотвратить массовый выезд мужчин призывного возраста. Также были усилены наказания за отказ служить.