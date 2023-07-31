Путин готовится к более крупной и долгой войне – The Financial Times

По мнению аналитиков издания, об этом могут свидетельствовать изменения, внесенные в закон о мобилизации в России. Новые законы позволят Кремлю посылать в бой еще сотни тысяч человек, пишет The Financial Times.
В статье отмечается, что Запад по-прежнему единодушен в поддержке Киева. В то же время мятеж владельца частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина в июне и конфликты между высшими российскими военачальниками усиливают вероятность, что "кремлевская военная машина сломается", говорится в статье.
Однако возможно, что ситуация выглядит совсем иначе для Кремля, который считает, что может позволить себе долгую войну, отмечается в публикации. Вероятно, Путин делает ставку на то, что российский человеческий ресурс, который потенциально может быть мобилизован, в три-четыре раза больше украинского и единственная неотложная задача — иметь возможность использовать этот ресурс в нужных Кремлю целях, пишет издание.
Среди изменений есть то, что правительство РФ сможет рассылать призывные извещения стольким людям, скольким сочтет нужным. Верхний возрастной предел прохождения обязательной службы будет увеличен с 27 до 30 лет и может быть повышен в будущем. Как только будет выпущено электронное уведомление о призыве, границы России будут немедленно закрыты для его получателя, чтобы предотвратить массовый выезд мужчин призывного возраста. Также были усилены наказания за отказ служить.
21 сентября 2022 года президент страны-агрессора РФ Владимир Путин объявил "частичную" мобилизацию в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. 28 октября министр обороны РФ доложил Путину о ее завершении.
7 декабря Путин заявил, что в продолжении мобилизационных мероприятий в РФ "нет необходимости". По его словам, 150 тыс. мобилизованных россиян находятся в резерве, еще 150 тыс. направлены в зону боевых действий в Украине. В то же время юридически мобилизация в РФ не прекращалась, поскольку Путин не подписывал указ о ее завершении.
В марте 2023 года представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов сообщал, что Россия ежемесячно мобилизует по 20 тыс. человек. В том числе захватчики проводят мобилизацию на временно оккупированных территориях Украины.
24 марта Bloomberg написало, что Россия планирует мобилизовать 400 тыс. человек для сдерживания контрнаступления ВСУ, делая при этом упор на якобы добровольцах.