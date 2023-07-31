Кремль все больше втягивает население РФ в войну – британская разведка

Спецслужбы отмечают, что в середине июля Госдума уже повысила максимальный возраст призыва с 27 до 30 лет, сохранив при этом нижнюю границу в 18 лет. Если призывников не отправляют на войну в Украину, как утверждают власти РФ, то дополнительные призывники точно освобождают профессиональных и мобилизованных военнослужащих от других обязанностей на территории страны-оккупанта, говорится в сообщении.

Кроме того, 24 июля президент РФ Владимир Путин подписал закон, предполагающий повышение верхнего ограничения для призыва в резерв: теперь старшие офицеры могут быть мобилизованы до 70 лет. В разведке утверждают, что именно резервисты обеспечили "частичную мобилизацию" осенью 2022 года и могут сейчас пополнить подразделения, вторгнувшиеся в Украину.

"Повышение шансов быть призванным на войну, атаки беспилотников на Москву, исключительный уровень внутренних репрессий и недавний мятеж в [признанной преступной организацией российской ЧВК] "Вагнер" подчеркивают неспособность российского государства изолировать население от войны", – написано в отчете.