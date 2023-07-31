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Кремль все больше втягивает население РФ в войну – британская разведка

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Для граждан РФ растет вероятность быть мобилизованными
Для граждан РФ растет вероятность быть мобилизованными
Фото: ЕРА

Власти страны-агрессора России уделяют первостепенное внимание изменениям законодательства, которые позволят увеличить набор в армию. Об этом говорится в отчете британской разведки, который опубликовало 31 июля в Twitter министерство обороны Великобритании.

Спецслужбы отмечают, что в середине июля Госдума уже повысила максимальный возраст призыва с 27 до 30 лет, сохранив при этом нижнюю границу в 18 лет. Если призывников не отправляют на войну в Украину, как утверждают власти РФ, то дополнительные призывники точно освобождают профессиональных и мобилизованных военнослужащих от других обязанностей на территории страны-оккупанта, говорится в сообщении.

Кроме того, 24 июля президент РФ Владимир Путин подписал закон, предполагающий повышение верхнего ограничения для призыва в резерв: теперь старшие офицеры могут быть мобилизованы до 70 лет. В разведке утверждают, что именно резервисты обеспечили "частичную мобилизацию" осенью 2022 года и могут сейчас пополнить подразделения, вторгнувшиеся в Украину.

"Повышение шансов быть призванным на войну, атаки беспилотников на Москву, исключительный уровень внутренних репрессий и недавний мятеж в [признанной преступной организацией российской ЧВК] "Вагнер" подчеркивают неспособность российского государства изолировать население от войны", – написано в отчете.

Контекст:

21 сентября 2022 года президент страны-агрессора РФ Владимир Путин объявил "частичную" мобилизацию в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. 28 октября министр обороны РФ доложил Путину о ее завершении.

7 декабря Путин заявил, что в продолжении мобилизационных мероприятий в РФ "нет необходимости". По его словам, 150 тыс. мобилизованных россиян находятся в резерве, еще 150 тыс. направлены в зону боевых действий в Украине. В то же время юридически мобилизация в РФ не прекращалась, поскольку Путин не подписывал указ о ее завершении.

В марте 2023 года представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов сообщал, что Россия ежемесячно мобилизует по 20 тыс. человек. В том числе захватчики проводят мобилизацию на временно оккупированных территориях Украины.

24 марта Bloomberg написало, что Россия планирует мобилизовать 400 тыс. человек для сдерживания контрнаступления ВСУ, делая при этом упор на якобы добровольцах.

Теги: Владимир Путин, Великобритания, мобилизация, призыв, страна-агрессор, война России против Украины, военная разведка
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