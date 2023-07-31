Зеленский: Путин не сможет оккупировать наши порты. Мы просто потопим весь его флот

"Адекватно ли, что человек стреляет по портам? Давайте просто поговорим об этом. Он (президент страны-агрессора РФ Владимир Путин. – "ГОРДОН") не может оккупировать эти порты... Он не может высадиться у нас в портах. Невозможно. У него нет возможности. Мы просто потопим весь его флот, если он подойдет к нам близко. И он это прекрасно знает и ориентируется", – сказал Зеленский.

При этом, по его словам, Россия продолжает обстреливать Одессу, как порты, так и исторический центр города.

Президент добавил, что все удары по украинским портам являются абсолютно террористическими. Зеленский сообщил, что они не являются военными целями.

"И тут вы должны ответить себе на вопрос: а для чего? Это не про зерно. Терроризм, террористический акт, чтобы терроризировать население, которое сдастся, сломается, не выдержит и которое будет жить в темноте, потому что он бьет по энергетической инфраструктуре Украины. Адекватный ли это человек?" – сказал он.