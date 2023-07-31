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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Путин не сможет оккупировать наши порты. Мы просто потопим весь его флот

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Зеленский назвал цель обстрелов Одессы Россией
Зеленский назвал цель обстрелов Одессы Россией
Фото: Володимир Зеленський / Facebook

Украинские силы обороны не дадут кораблям страны-агрессора России подойти к украинским портам. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью бразильскому вещателю Globo, опубликованном 31 июля на YouTube-канале Офиса президента Украины.

"Адекватно ли, что человек стреляет по портам? Давайте просто поговорим об этом. Он (президент страны-агрессора РФ Владимир Путин. – "ГОРДОН") не может оккупировать эти порты... Он не может высадиться у нас в портах. Невозможно. У него нет возможности. Мы просто потопим весь его флот, если он подойдет к нам близко. И он это прекрасно знает и ориентируется", – сказал Зеленский.

При этом, по его словам, Россия продолжает обстреливать Одессу, как порты, так и исторический центр города.

Президент добавил, что все удары по украинским портам являются абсолютно террористическими. Зеленский сообщил, что они не являются военными целями.

"И тут вы должны ответить себе на вопрос: а для чего? Это не про зерно. Терроризм, террористический акт, чтобы терроризировать население, которое сдастся, сломается, не выдержит и которое будет жить в темноте, потому что он бьет по энергетической инфраструктуре Украины. Адекватный ли это человек?" – сказал он.

Контекст:

Россия блокировала вывоз украинской продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года.

22 июля 2022 года в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна из трех портов – Одессы, Черноморска и Пивденного. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое. Соглашение вступило в силу 1 августа. "Зерновое соглашение" несколько раз продлевали, последний раз – до 18 июля 2023 года.

17 июля в Кремле заявили, что "фактически черноморские договоренности прекратили свое действие", но РФ готова вернуться к "зерновой сделке", если будут выполнены договоренности, касающиеся интересов России. В представительстве РФ при ООН проинформировали, что решение России о выходе из "зерновой сделки" окончательное.

Россия объявила все корабли, идущие в украинские порты, "законными военными целями" как потенциальных перевозчиков военных грузов и несколько дней подряд обстреливала инфраструктуру юга Украины, обеспечивающую работу "зернового коридора".

В результате одного из российских ударов по порту Черноморск было уничтожены 60 тыс. т зерна, проинформировали в Минагрополитики. Для полноценного восстановления пострадавших в результате атаки объектов понадобится не менее года, добавили в ведомстве.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, Одесса, Владимир Зеленский, обстрелы, российская агрессия, война России против Украины
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