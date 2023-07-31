Зеленский: Путин не сможет оккупировать наши порты. Мы просто потопим весь его флот

"Адекватно ли, что человек стреляет по портам? Давайте просто поговорим об этом. Он (президент страны-агрессора РФ Владимир Путин. – "ГОРДОН") не может оккупировать эти порты... Он не может высадиться у нас в портах. Невозможно. У него нет возможности. Мы просто потопим весь его флот, если он подойдет к нам близко. И он это прекрасно знает и ориентируется", – сказал Зеленский.
При этом, по его словам, Россия продолжает обстреливать Одессу, как порты, так и исторический центр города.
Президент добавил, что все удары по украинским портам являются абсолютно террористическими. Зеленский сообщил, что они не являются военными целями.
"И тут вы должны ответить себе на вопрос: а для чего? Это не про зерно. Терроризм, террористический акт, чтобы терроризировать население, которое сдастся, сломается, не выдержит и которое будет жить в темноте, потому что он бьет по энергетической инфраструктуре Украины. Адекватный ли это человек?" – сказал он.
Россия блокировала вывоз украинской продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года.
22 июля 2022 года в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна из трех портов – Одессы, Черноморска и Пивденного. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое. Соглашение вступило в силу 1 августа. "Зерновое соглашение" несколько раз продлевали, последний раз – до 18 июля 2023 года.
17 июля в Кремле заявили, что "фактически черноморские договоренности прекратили свое действие", но РФ готова вернуться к "зерновой сделке", если будут выполнены договоренности, касающиеся интересов России. В представительстве РФ при ООН проинформировали, что решение России о выходе из "зерновой сделки" окончательное.
Россия объявила все корабли, идущие в украинские порты, "законными военными целями" как потенциальных перевозчиков военных грузов и несколько дней подряд обстреливала инфраструктуру юга Украины, обеспечивающую работу "зернового коридора".
В результате одного из российских ударов по порту Черноморск было уничтожены 60 тыс. т зерна, проинформировали в Минагрополитики. Для полноценного восстановления пострадавших в результате атаки объектов понадобится не менее года, добавили в ведомстве.