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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина воюет против РФ "со связанными руками" из-за ограничений Запада – британский военный аналитик

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Украина не может использовать полученное от Запада дальнобойное оружие для ударов по территории России
Украина не может использовать полученное от Запада дальнобойное оружие для ударов по территории России
Фото: EPA

Силы обороны Украины вынуждены сражаться с российскими оккупантами "со связанными за спиной руками" из-за ограничений, наложенных Западом на использование военной помощи. Такое мнение высказал Sky News военный аналитик, отставной вице-маршал авиации Королевских ВВС Великобритании Шон Белл.

По его мнению, хотя атаки беспилотников на Москву наносят психологический урон России, Украина не может нанести серьезный ущерб на российской территории из-за ограничений.

Белл напомнил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому "не разрешено использовать западное оружие для нападения на российскую территорию", в то время как это "наиболее боеспособное оружие, которое может позволить действительно нанести ущерб".

По словам бывшего летчика, хотя это не озвучивается публично, в частном порядке большая часть Запада "видит, что Зеленскому приходится сражаться со связанными за спиной руками – Россия может атаковать украинскую территорию, но Украина не может нанести такой же [уровень ущерба] в ответ".

"Все это вызвано легкой паранойей Запада, что это [перенос войны на территорию агрессора с помощью западных вооружений] приведет к эскалации конфликта", – считает Белл.

Контекст:

24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала части Донецкой и Луганской областей. 

После полномасштабного вторжения России в Украину страны Запада увеличили Украине военную помощь. Для координации ее предоставления была создана контактная группа "Рамштайн", в которую входит около 50 стран. Украина получает от союзников бронетехнику, артиллерийские системы, реактивные системы залпового огня, средства противовоздушной обороны, вертолеты, беспилотники, боеприпасы и другое.

Хотя в ходе войны постоянно происходили взрывы на стратегических объектах в России, Украина никогда публично не признавала ответственность за эти удары, отмечает CNN. Министр обороны Украины Алексей Резников 5 февраля заявлял, что Украина обязалась не использовать для поражения целей на территории России дальнобойное вооружение, предоставленное партнерами.

В начале января начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов прогнозировал, что удары по территории РФ продолжатся и будут происходить "глубже и глубже".

Теги: Россия, военная помощь, война России против Украины
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