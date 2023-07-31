Украина воюет против РФ "со связанными руками" из-за ограничений Запада – британский военный аналитик

Украина не может использовать полученное от Запада дальнобойное оружие для ударов по территории России Фото: EPA

По его мнению, хотя атаки беспилотников на Москву наносят психологический урон России, Украина не может нанести серьезный ущерб на российской территории из-за ограничений.

Белл напомнил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому "не разрешено использовать западное оружие для нападения на российскую территорию", в то время как это "наиболее боеспособное оружие, которое может позволить действительно нанести ущерб".

По словам бывшего летчика, хотя это не озвучивается публично, в частном порядке большая часть Запада "видит, что Зеленскому приходится сражаться со связанными за спиной руками – Россия может атаковать украинскую территорию, но Украина не может нанести такой же [уровень ущерба] в ответ".

"Все это вызвано легкой паранойей Запада, что это [перенос войны на территорию агрессора с помощью западных вооружений] приведет к эскалации конфликта", – считает Белл.