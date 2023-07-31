"Россияне должны привыкать". В украинской разведке прокомментировали атаку дронов на Москву

"Это норма и новая реальность, к которой должны привыкать и уже привыкают военно-политическое руководство [страны-агрессора РФ] и оккупанты, и, собственно, общественность этих территорий. Российский бизнес должен понимать, что те преступные действия, которые совершает их власть, преступный режим [президента РФ Владимира] Путина, так или иначе приводит в тупик не только режим Путина, но и всю страну, и экономическую сферу тоже... Даже жители Москвы понимают, что ничего не идет по плану", – подчеркнул Юсов.
По его словам, для Путина атака дронов на столицу РФ – "очень чувствительный момент".
"Они боятся настроений внутри самой Москвы... Он [Путин] делает вид, что ничего не произошло, приехал на парад [ВМФ РФ в Санкт–Петербурге], ничего не говорил о потерях. Строят альтернативную картинку, которая все больше расходится с реальностью", – отметил Юсов.
Атаку дронов на комплекс "Москва-Сити" также проигнорировали российские федеральные телеканалы. Они не стали "омрачать" парад Военно-морского флота с участием Путина новостью об ударе беспилотников, указало "Агентство" 30 июля.
В ночь на 30 июля в элитном комплексе "Москва-Сити" в столице РФ произошел взрыв, сообщили российские пропагандистские СМИ. В результате повреждено 50-этажное здание "IQ-квартал", выбиты стекла и в нескольких других зданиях.
В министерстве обороны РФ заявили, что Москву атаковали три беспилотника. Один из них якобы был уничтожен в воздухе над Одинцовским районом Московской области, а два других – подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и упали на территории "Москва-Сити".
Мэр Москвы Сергей Собянин утверждает, что столицу РФ атаковали украинские дроны. По его словам, "незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях".
СМИ отмечали, что во время атаки беспилотников было повреждено здание "IQ-квартал", в котором располагаются офисы российских министерств и федеральных компаний. В частности, взрывной волной на улицу вынесло документы министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.