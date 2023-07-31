"Россияне должны привыкать". В украинской разведке прокомментировали атаку дронов на Москву

Даже жители Москвы понимают, что ничего у РФ "не идет по плану", отметил Юсов Фото: EPA

"Это норма и новая реальность, к которой должны привыкать и уже привыкают военно-политическое руководство [страны-агрессора РФ] и оккупанты, и, собственно, общественность этих территорий. Российский бизнес должен понимать, что те преступные действия, которые совершает их власть, преступный режим [президента РФ Владимира] Путина, так или иначе приводит в тупик не только режим Путина, но и всю страну, и экономическую сферу тоже... Даже жители Москвы понимают, что ничего не идет по плану", – подчеркнул Юсов.

По его словам, для Путина атака дронов на столицу РФ – "очень чувствительный момент".

"Они боятся настроений внутри самой Москвы... Он [Путин] делает вид, что ничего не произошло, приехал на парад [ВМФ РФ в Санкт–Петербурге], ничего не говорил о потерях. Строят альтернативную картинку, которая все больше расходится с реальностью", – отметил Юсов.

Атаку дронов на комплекс "Москва-Сити" также проигнорировали российские федеральные телеканалы. Они не стали "омрачать" парад Военно-морского флота с участием Путина новостью об ударе беспилотников, указало "Агентство" 30 июля.