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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Минобороны Украины назвали "военным феноменом" продвижение вперед сил обороны

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Силы обороны с начала контрнаступления освободили 241,7 км&sup2; территории Украины
Силы обороны с начала контрнаступления освободили 241,7 км² территории Украины
Фото: 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців / Facebook

Силы обороны Украины продолжают продвигаться вперед, несмотря на преимущество российских оккупантов в вооружении и живой силе. Об этом заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила 31 июля в эфире телемарафона, который транслирует канал "Рада".

Она отметила, что сейчас ВСУ активно уничтожают вражеские склады с боеприпасами, поэтому работу украинских военных стоит оценивать "не только километрами" территории, которая была деоккупирована.

"У нас есть успехи. И мы на этой неделе неплохо продвигались по всем направлениям. Здесь вопрос не в продвижении. Наши Вооруженные силы сегодня осуществляют вещи, которые можно назвать военным чудом", – сказала Маляр.

Она подчеркнула, что продвижение сил обороны на юге и востоке страны является "украинским военным феноменом".

Контекст:

Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. Позже были сообщения о деоккупации населенных пунктов на востоке и юге страны.

Маляр 31 июля сообщила, что силы обороны с начала контрнаступления освободили 241,7 км² территории Украины.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, ВСУ, Анна Маляр, наступление, война России против Украины, деоккупация, контрнаступление, силы обороны Украины
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