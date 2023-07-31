В Минобороны Украины назвали "военным феноменом" продвижение вперед сил обороны

Она отметила, что сейчас ВСУ активно уничтожают вражеские склады с боеприпасами, поэтому работу украинских военных стоит оценивать "не только километрами" территории, которая была деоккупирована.

"У нас есть успехи. И мы на этой неделе неплохо продвигались по всем направлениям. Здесь вопрос не в продвижении. Наши Вооруженные силы сегодня осуществляют вещи, которые можно назвать военным чудом", – сказала Маляр.

Она подчеркнула, что продвижение сил обороны на юге и востоке страны является "украинским военным феноменом".