В Минобороны Украины назвали "военным феноменом" продвижение вперед сил обороны

Она отметила, что сейчас ВСУ активно уничтожают вражеские склады с боеприпасами, поэтому работу украинских военных стоит оценивать "не только километрами" территории, которая была деоккупирована.
"У нас есть успехи. И мы на этой неделе неплохо продвигались по всем направлениям. Здесь вопрос не в продвижении. Наши Вооруженные силы сегодня осуществляют вещи, которые можно назвать военным чудом", – сказала Маляр.
Она подчеркнула, что продвижение сил обороны на юге и востоке страны является "украинским военным феноменом".
Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. Позже были сообщения о деоккупации населенных пунктов на востоке и юге страны.
Маляр 31 июля сообщила, что силы обороны с начала контрнаступления освободили 241,7 км² территории Украины.