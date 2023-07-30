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ВОЙНА В УКРАИНЕ

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские военные уничтожили более 4200 танков оккупантов – Генштаб ВСУ

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За минувшие сутки ВСУ ликвидировали около 480 захватчиков
За минувшие сутки ВСУ ликвидировали около 480 захватчиков
Фото: 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців / Facebook

Украинские военные с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ уничтожили около 245 700 российских оккупантов. Об этом 30 июля в Facebook сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

За минувшие сутки ВСУ ликвидировали около 480 захватчиков.

Другие потери оккупантов в Украине составили:

  • танки – 4205 (+14);
  • боевые бронированные машины – 8178 (+11);
  • артиллерийские системы – 4795 (+9);
  • РСЗО – 698;
  • средства ПВО – 459 (+1);
  • самолеты – 315;
  • вертолеты – 311;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4011 (+4);
  • крылатые ракеты – 1347 (+40);
  • корабли / катера – 18;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 7275 (+28);
  • специальная техника – 711 (+1).

В Генштабе отметили, что данные уточняются.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02QJfiPqaxgAzJYM2pirC22FwhHohXhktzW7JG2d8Nn2izB9anqdU7ZmgjxLuqw5jXl

Контекст:

Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. После этого украинские военные сообщали о деоккупации украинских территорий и освобождении девяти населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях. 

За время текущего контрнаступления силы обороны Украины освободили около 227 км² территорий, сообщали в Минобороны 24 июля.

27 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что силы обороны освободили село Старомайорское Донецкой области.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, ВСУ, война России против Украины, потери армии России
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