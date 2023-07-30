Силы обороны Украины поразили Чонгарский мост на админгранице с Крымом – стратком ВСУ

"Поражено. Силы обороны Украины успешно нанесли удар по Чонгарскому мосту утром 29 июля 2023 года. Слава Вооруженным силам Украины", – сказано в посте.

Тelegram-канал "Крымский ветер" перед этим написал, что "Чонгарский мост – все".

"Информацию в роспабликах подтверждают российские туристы, поехавшие за новыми ощущениями по сухопутному коридору в Крым. Подсказываем рабочую версию для [главы оккупационной администрации Херсонской области Владимира] Сальдо: так сбивали 12 ракет Storm Shadow, что мост сами раздолбали", – говорится в сообщении.

Канал опубликовал ряд сообщений в соцсетях о том, что тех, кто хотел проехать через Чонгарский мост, отправляют западнее, через Армянск.

Сальдо сегодня писал в Telegram, что ночью по железной дороге между Херсонской областью и Крымом якобы были выпущены 12 ракет Storm Shadow, но все ракеты якобы сбили системы ПВО россиян.