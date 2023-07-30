Силы обороны Украины поразили Чонгарский мост на админгранице с Крымом – стратком ВСУ

"Поражено. Силы обороны Украины успешно нанесли удар по Чонгарскому мосту утром 29 июля 2023 года. Слава Вооруженным силам Украины", – сказано в посте.
Тelegram-канал "Крымский ветер" перед этим написал, что "Чонгарский мост – все".
"Информацию в роспабликах подтверждают российские туристы, поехавшие за новыми ощущениями по сухопутному коридору в Крым. Подсказываем рабочую версию для [главы оккупационной администрации Херсонской области Владимира] Сальдо: так сбивали 12 ракет Storm Shadow, что мост сами раздолбали", – говорится в сообщении.
Канал опубликовал ряд сообщений в соцсетях о том, что тех, кто хотел проехать через Чонгарский мост, отправляют западнее, через Армянск.
Сальдо сегодня писал в Telegram, что ночью по железной дороге между Херсонской областью и Крымом якобы были выпущены 12 ракет Storm Shadow, но все ракеты якобы сбили системы ПВО россиян.
По Чонгарскому мосту, который оккупанты используют в том числе для военной логистики, уже наносились удары, в частности, утром 22 июня. Об ударе по автомобильному мосту через Сиваш и закрытии движения по нему сообщили местные Telegram-каналы.
Позднее атаку подтвердил "глава" Крыма Сергей Аксенов. Сальдо заявил в Telegram, что за операцией стоят ВСУ, использовавшие Storm Shadow.
Известно, что мост был пробит насквозь в двух местах. Российские СМИ писали, что удары были нанесены как по основному (рабочему), так и по дублирующему мосту через Чонгар.
Представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов, комментируя удар по мосту, заявлял, что "продолжение следует".
Спутниковые снимки, сделанные 23 июня, свидетельствовали о том, что оккупанты возвели понтонную переправу после удара по Чонгарскому мосту.
Позже оккупанты объявили, что отремонтировали Чонгарский мост.
В июле в Генштабе ВСУ подтвердили, что по Чонгарскому мосту ударили ракетами Storm Shadow.