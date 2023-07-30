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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Силы обороны Украины поразили Чонгарский мост на админгранице с Крымом – стратком ВСУ

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Чонгарский мост обстреливали в июне
Чонгарский мост обстреливали в июне
Фото: Николаевский Ванёк / Telegram (архив)

Чонгарский мост, который соединяет оккупированный Россией в 2014 году Крым и захваченные в ходе начавшегося в 2022 году полномасштабного вторжения в Украину территории Херсонской области, поражен украинскими военными. Об этом сообщил 29 июля в Telegram Центр стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины.

"Поражено. Силы обороны Украины успешно нанесли удар по Чонгарскому мосту утром 29 июля 2023 года. Слава Вооруженным силам Украины", – сказано в посте.

Тelegram-канал "Крымский ветер" перед этим написал, что "Чонгарский мост – все".

"Информацию в роспабликах подтверждают российские туристы, поехавшие за новыми ощущениями по сухопутному коридору в Крым. Подсказываем рабочую версию для [главы оккупационной администрации Херсонской области Владимира] Сальдо: так сбивали 12 ракет Storm Shadow, что мост сами раздолбали", – говорится в сообщении.

Канал опубликовал ряд сообщений в соцсетях о том, что тех, кто хотел проехать через Чонгарский мост, отправляют западнее, через Армянск.

Сальдо сегодня писал в Telegram, что ночью по железной дороге между Херсонской областью и Крымом якобы были выпущены 12 ракет Storm Shadow, но все ракеты якобы сбили системы ПВО россиян.

Контекст:

По Чонгарскому мосту, который оккупанты используют в том числе для военной логистики, уже наносились удары, в частности, утром 22 июня. Об ударе по автомобильному мосту через Сиваш и закрытии движения по нему сообщили местные Telegram-каналы.

Позднее атаку подтвердил "глава" Крыма Сергей Аксенов. Сальдо заявил в Telegram, что за операцией стоят ВСУ, использовавшие Storm Shadow.

Известно, что мост был пробит насквозь в двух местах. Российские СМИ писали, что удары были нанесены как по основному (рабочему), так и по дублирующему мосту через Чонгар.

Представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов, комментируя удар по мосту, заявлял, что "продолжение следует".

Спутниковые снимки, сделанные 23 июня, свидетельствовали о том, что оккупанты возвели понтонную переправу после удара по Чонгарскому мосту.

Позже оккупанты объявили, что отремонтировали Чонгарский мост.

В июле в Генштабе ВСУ подтвердили, что по Чонгарскому мосту ударили ракетами Storm Shadow.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Крым, Чонгар, мост, Storm Shadow
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