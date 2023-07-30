Силы обороны отбили атаки оккупантов на востоке, противник пытается сдержать ВСУ на запорожском и херсонском направлениях – Генштаб

На лиманском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районах Новоегоровки и Белогоровки Луганской области.

На бахмутском направлении от вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов.

На марьинском направлении силы обороны сдерживают наступление российских войск в районе Марьинки.

На запорожском и херсонском направлениях враг сосредотачивает основные усилия на предотвращении продвижения украинских войск.

За сутки силы обороны нанесли 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Контекст:

Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. После этого украинские военные сообщали о деоккупации украинских территорий и освобождении девяти населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях.

За время текущего контрнаступления силы обороны Украины освободили около 227 км² территорий, сообщали в Минобороны 24 июля.

27 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что силы обороны освободили село Старомайорское Донецкой области.