Уменьшилось число направлений, на которых атакуют российские оккупанты – данные Генштаба ВСУ

За сутки произошло 20 боестолкновений с оккупантами, отметили в Генштабе ВСУ Фото: 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців / Facebook

"В течение суток произошло около 20 боевых столкновений. [...] На купянском направлении наши воины стойко держат оборону, успешно отразили атаки противника восточнее Берестового Харьковской области. [...] На марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки и Победы Донецкой области", – говорится в сообщении.

Украинские военные отметили, что на лиманском, бахмутском, авдеевском и шахтерском направлениях оккупанты наносили авиационные удары, а также использовали артиллерию и минометы.

"На запорожском и херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения наших войск. [...] Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на мелитопольском и бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах", – объяснили в Генштабе ВСУ.

Таким образом, российские оккупанты атаковали за прошлые сутки на одном направлении меньше, чем сутками ранее. В вечерней сводке 29 июля Генштаб ВСУ сообщал об атаках противника на лиманском, авдеевском и марьинском направлениях.