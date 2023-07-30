Уменьшилось число направлений, на которых атакуют российские оккупанты – данные Генштаба ВСУ

"В течение суток произошло около 20 боевых столкновений. [...] На купянском направлении наши воины стойко держат оборону, успешно отразили атаки противника восточнее Берестового Харьковской области. [...] На марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки и Победы Донецкой области", – говорится в сообщении.
Украинские военные отметили, что на лиманском, бахмутском, авдеевском и шахтерском направлениях оккупанты наносили авиационные удары, а также использовали артиллерию и минометы.
"На запорожском и херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения наших войск. [...] Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на мелитопольском и бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах", – объяснили в Генштабе ВСУ.
Таким образом, российские оккупанты атаковали за прошлые сутки на одном направлении меньше, чем сутками ранее. В вечерней сводке 29 июля Генштаб ВСУ сообщал об атаках противника на лиманском, авдеевском и марьинском направлениях.
Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. Позже были сообщения о деоккупации населенных пунктов на востоке и юге.