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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Уменьшилось число направлений, на которых атакуют российские оккупанты – данные Генштаба ВСУ

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За сутки произошло 20 боестолкновений с оккупантами, отметили в Генштабе ВСУ
За сутки произошло 20 боестолкновений с оккупантами, отметили в Генштабе ВСУ
Фото: 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців / Facebook

За сутки произошло 20 боевых столкновения между украинской армией и российскими оккупантами. Об этом проинформировал 30 июля в Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"В течение суток произошло около 20 боевых столкновений. [...] На купянском направлении наши воины стойко держат оборону, успешно отразили атаки противника восточнее Берестового Харьковской области. [...] На марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки и Победы Донецкой области", – говорится в сообщении.

Украинские военные отметили, что на лиманском, бахмутском, авдеевском и шахтерском направлениях оккупанты наносили авиационные удары, а также использовали артиллерию и минометы.

"На запорожском и херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения наших войск. [...] Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на мелитопольском и бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах", – объяснили в Генштабе ВСУ.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02Hog8PTt3nRakbBiBqtFvRu2Ex5i9hRqFQx75rmctEeYb6N7cdubZw5U65obY5kSxl

Таким образом, российские оккупанты атаковали за прошлые сутки на одном направлении меньше, чем сутками ранее. В вечерней сводке 29 июля Генштаб ВСУ сообщал об атаках противника на лиманском, авдеевском и марьинском направлениях.

Контекст:

Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. Позже были сообщения о деоккупации населенных пунктов на востоке и юге.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, Генштаб ВСУ, авиация, оборона, артиллерия, ВСУ, наступление, война России против Украины, российские оккупанты
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