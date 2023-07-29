В оккупированной части Запорожской области оккупанты предлагают пенсионерам по 20 тыс грн в рублях за получение паспорта РФ

По его данным, в Горловке Донецкой области оккупнаты разослали на местные предприятия всех форм собственности распоряжение о предоставлении в так называемое "МВД ДНР" списков работников, не получивших российские паспорта.
"Конечный срок выполнения распоряжения –1 января 2024 года", – говорится в сообщении.
В Запорожской области РФ, наоборот, предлагает вознаграждение за принятие РФ гражданства. В частности, "администрация" Благовещенки обещает пенсионерам денежное вознаграждение в 50 тыс. российских рублей (более 20 тыс. грн), информирует Генштаб.
Президент страны-агрессора РФ Владимир Путин упростил выдачу российских паспортов жителям оккупированных Россией Донецкой и Луганской областей еще в 2019 году. После полномасштабного вторжения в феврале 2022 года РФ начала раздавать свои паспорта на новых оккупированных территориях. В частности, Путин 25 мая упростил выдачу российских паспортов в оккупированных районах Запорожской и Херсонской областей. 26 декабря он утвердил порядок подачи заявлений на получение российского паспорта жителями захваченных территорий Украины.
В МИД Украины заявили, что РФ занимается насильственной ассимиляцией украинцев, принудительно навязывая гражданство России.
В конце месяца Путин подписал указ, который с 1 июля 2024 года позволяет депортацию граждан Украины с временно оккупированных РФ территорий, если они откажутся от российского паспорта.