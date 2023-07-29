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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В оккупированной части Запорожской области оккупанты предлагают пенсионерам по 20 тыс грн в рублях за получение паспорта РФ

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С 1 июля 2024 года в РФ действует указ, по которому отказавшихся от российского паспорта могут депортировать
С 1 июля 2024 года в РФ действует указ, по которому отказавшихся от российского паспорта могут депортировать
Фото: ЕРА

На захваченных страной-агрессором Россией территориях Украины оккупанты повышают давление на тех жителей, которые не принял российское гражданство. Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины 29 июля сообщил в утренней сводке в Facebook.

По его данным, в Горловке Донецкой области оккупнаты разослали на местные предприятия всех форм собственности распоряжение о предоставлении в так называемое "МВД ДНР" списков работников, не получивших российские паспорта.

"Конечный срок выполнения распоряжения –1 января 2024 года", – говорится в сообщении.

В Запорожской области РФ, наоборот, предлагает вознаграждение за принятие РФ гражданства. В частности, "администрация"  Благовещенки обещает пенсионерам денежное вознаграждение в 50 тыс. российских рублей (более 20 тыс. грн), информирует Генштаб.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid031DXqYGVDjjzDvtkg86xDiSouMiyQpBoggWpfizeV4Fgg97YeNA9MTdpwzotDXwGXl

Контекст:

Президент страны-агрессора РФ Владимир Путин упростил выдачу российских паспортов жителям оккупированных Россией Донецкой и Луганской областей еще в 2019 году. После полномасштабного вторжения в феврале 2022 года РФ начала раздавать свои паспорта на новых оккупированных территориях. В частности, Путин 25 мая упростил выдачу российских паспортов в оккупированных районах Запорожской и Херсонской областей. 26 декабря он утвердил порядок подачи заявлений на получение российского паспорта жителями захваченных территорий Украины.

В МИД Украины заявили, что РФ занимается насильственной ассимиляцией украинцев, принудительно навязывая гражданство России.

В конце месяца Путин подписал указ, который с 1 июля 2024 года позволяет депортацию граждан Украины с временно оккупированных РФ территорий, если они откажутся от российского паспорта.

Теги: Донецкая область, паспорт, гражданство, Горловка, Запорожская область, война России против Украины
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