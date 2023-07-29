В оккупированной части Запорожской области оккупанты предлагают пенсионерам по 20 тыс грн в рублях за получение паспорта РФ

С 1 июля 2024 года в РФ действует указ, по которому отказавшихся от российского паспорта могут депортировать Фото: ЕРА

По его данным, в Горловке Донецкой области оккупнаты разослали на местные предприятия всех форм собственности распоряжение о предоставлении в так называемое "МВД ДНР" списков работников, не получивших российские паспорта.

"Конечный срок выполнения распоряжения –1 января 2024 года", – говорится в сообщении.

В Запорожской области РФ, наоборот, предлагает вознаграждение за принятие РФ гражданства. В частности, "администрация" Благовещенки обещает пенсионерам денежное вознаграждение в 50 тыс. российских рублей (более 20 тыс. грн), информирует Генштаб.