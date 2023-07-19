Угрожают увольнением и не выдают дипломы. Глава Луганской ОВА рассказал о принудительной паспортизации на оккупированной территории

"По Алчевскому меткомбинату – работникам поставили задачу завершить все процедуры переоформления и получения паспортов и банковских карт до конца июля, иначе увольняют с работы тех, кто работает еще на том заводе", – рассказал он.

Также Лысогор отметил, что оккупанты оказывают давление на детей и пытаются принудить к паспортизации их родителей.

"Ни один ребенок, который выпускался, не мог получить диплом непонятного образца без паспорта. И то же по родителям было. И родителей заставляли, у нас есть информация, что если не получат, то ребенок просто не сдаст [экзамены]", – отметил Артем Лысогор.