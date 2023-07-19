Угрожают увольнением и не выдают дипломы. Глава Луганской ОВА рассказал о принудительной паспортизации на оккупированной территории

"По Алчевскому меткомбинату – работникам поставили задачу завершить все процедуры переоформления и получения паспортов и банковских карт до конца июля, иначе увольняют с работы тех, кто работает еще на том заводе", – рассказал он.
Также Лысогор отметил, что оккупанты оказывают давление на детей и пытаются принудить к паспортизации их родителей.
"Ни один ребенок, который выпускался, не мог получить диплом непонятного образца без паспорта. И то же по родителям было. И родителей заставляли, у нас есть информация, что если не получат, то ребенок просто не сдаст [экзамены]", – отметил Артем Лысогор.
С 5 октября в РФ считают, что официально "присоединили" Луганскую область к России. Такое решение не признали ни Украина, ни международное сообщество.
В Луганской области деоккупировано 14 населенных пунктов – это около 5–7% от общей территории региона, сообщали в ОВА 22 июня 2023 года.
Президент страны-агрессора РФ Владимир Путин упростил выдачу российских паспортов жителям оккупированных Россией Донецкой и Луганской областей еще в 2019 году. После полномасштабного вторжения в феврале 2022 года РФ начала раздавать свои паспорта на новых оккупированных территориях. В частности, Путин 25 мая упростил выдачу российских паспортов в оккупированных районах Запорожской и Херсонской областей. 26 декабря он утвердил порядок подачи заявлений на получение российского паспорта жителями захваченных территорий Украины.
В МИД Украины заявили, что РФ занимается насильственной ассимиляцией украинцев, принудительно навязывая гражданство России.
В конце месяца Путин подписал указ, который с 1 июля 2024 года позволяет депортацию граждан Украины с временно оккупированных РФ территорий, если они откажутся от российского паспорта.