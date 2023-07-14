В Северодонецке оккупанты изобрели еще один способ принудительной мобилизации – ОВА

Северодонецк находится под оккупацией более года Фото: EPA

"В Северодонецке россияне догадались принудительно мобилизовывать в очередях госучреждений. В частности, при получении административных или банковских услуг", – сообщил Лысогор.

По словам главы ОВА, патрули захватчиков уже начали дежурить у оккупационных учреждений.

Он добавил, что в Северодонецке все "административные" и банковские услуги предоставляются только при наличии у человека российского паспорта, что автоматически позволяет оккупантам сразу отвозить людей в военкоматы.

25 июня 2022 года стало известно, что ВСУ организованно вышли из Северодонецка и оккупанты полностью захватили город.

С 5 октября в РФ считают, что официально "присоединили" Луганскую область к России. Такое решение не признали ни Украина, ни международное сообщество.

В Луганской области деоккупировано 14 населенных пунктов – это около 5–7% от общей территории региона, сообщали в ОВА 22 июня 2023 года.