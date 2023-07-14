В Северодонецке оккупанты изобрели еще один способ принудительной мобилизации – ОВА

"В Северодонецке россияне догадались принудительно мобилизовывать в очередях госучреждений. В частности, при получении административных или банковских услуг", – сообщил Лысогор.
По словам главы ОВА, патрули захватчиков уже начали дежурить у оккупационных учреждений.
Он добавил, что в Северодонецке все "административные" и банковские услуги предоставляются только при наличии у человека российского паспорта, что автоматически позволяет оккупантам сразу отвозить людей в военкоматы.
25 июня 2022 года стало известно, что ВСУ организованно вышли из Северодонецка и оккупанты полностью захватили город.
С 5 октября в РФ считают, что официально "присоединили" Луганскую область к России. Такое решение не признали ни Украина, ни международное сообщество.
В Луганской области деоккупировано 14 населенных пунктов – это около 5–7% от общей территории региона, сообщали в ОВА 22 июня 2023 года.
О том, что Россия фактически проводит мобилизацию на оккупированных территориях Украины, сообщал спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник 3 ноября 2022 года. По его словам, россияне проводят облавы на мужчин призывного возраста, их насильно доставляют в военкоматы.
Генштаб ВСУ 16 февраля 2023 года сообщал, что в Мариуполе оккупанты мобилизуют бездомных, а также лиц с алкогольной или наркотической зависимостью.
9 марта стало известно, что РФ планирует новую волну мобилизации на временно захваченных территориях Луганской и Донецкой областей. 22 марта заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что россияне начинают на оккупированной территории новый этап мобилизации.
О подготовке российских оккупантов к мобилизации местных жителей во временно захваченном Крыму Генштаб Вооруженных сил Украины сообщал 26 января. 14 марта ЦНС отмечал, что оккупанты наращивают темпы мобилизации на полуострове.