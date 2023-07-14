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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Северодонецке оккупанты изобрели еще один способ принудительной мобилизации – ОВА

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Северодонецк находится под оккупацией более года
Северодонецк находится под оккупацией более года
Фото: EPA

Во временно оккупированном Северодонецке Луганской области россияне выставляют патрули у банков и административных учреждений, чтобы принудительно отправлять людей на фронт. Об этом сообщил в Telegram 14 июля глава Луганской ОВА Артем Лысогор.

"В Северодонецке россияне догадались принудительно мобилизовывать в очередях госучреждений. В частности, при получении административных или банковских услуг", – сообщил Лысогор.

По словам главы ОВА, патрули захватчиков уже начали дежурить у оккупационных учреждений.

Он добавил, что в Северодонецке все "административные" и банковские услуги предоставляются только при наличии у человека российского паспорта, что автоматически позволяет оккупантам сразу отвозить людей в военкоматы.

25 июня 2022 года стало известно, что ВСУ организованно вышли из Северодонецка и оккупанты полностью захватили город.

С 5 октября в РФ считают, что официально "присоединили" Луганскую область к России. Такое решение не признали ни Украина, ни международное сообщество.

В Луганской области деоккупировано 14 населенных пунктов – это около 5–7% от общей территории региона, сообщали в ОВА 22 июня 2023 года.

Контекст:

О том, что Россия фактически проводит мобилизацию на оккупированных территориях Украины, сообщал спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник 3 ноября 2022 года. По его словам, россияне проводят облавы на мужчин призывного возраста, их насильно доставляют в военкоматы.

Генштаб ВСУ 16 февраля 2023 года сообщал, что в Мариуполе оккупанты мобилизуют бездомных, а также лиц с алкогольной или наркотической зависимостью.

9 марта стало известно, что РФ планирует новую волну мобилизации на временно захваченных территориях Луганской и Донецкой областей. 22 марта заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что россияне начинают на оккупированной территории новый этап мобилизации.

О подготовке российских оккупантов к мобилизации местных жителей во временно захваченном Крыму Генштаб Вооруженных сил Украины сообщал 26 января. 14 марта ЦНС отмечал, что оккупанты наращивают темпы мобилизации на полуострове.

Теги: Луганская область, мобилизация, Северодонецк, война России против Украины, Артем Лысогор
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