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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Воруют батареи и стеклопакеты. Глава Луганской ОВА рассказал, как оккупанты "ремонтируют" дома

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Лысогор рассказал о ситуации в Луганской области
Лысогор рассказал о ситуации в Луганской области
Фото: Media Center Ukraine - Ukrinform / Telegram

Работники, которые под предлогом проведения ремонтных работ прибыли на оккупированную территорию Луганской области, грабят дома. Об этом 19 июля сообщил глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор на брифинге в медиацентре Ukraine – Ukrinform.

"И [террористическая организация] "ЛНР", и российские телеканалы говорят о восстановлении территорий у линии столкновения. Пиарили один девятиэтажный дом, который они отстраивают. Прошло четыре месяца, и то, что мы вчера увидели из источников – дом как стоял, так и стоит, батарей нет. Пять месяцев назад забрали стеклопакеты, даже нормальные, из подъездов. Так дом голый и стоит", – рассказал он.

По словам Лысогора, кроме мародерства, на территории ухудшилась криминальная обстановка, так как бороться с проявлениями криминалитета некому.

"То, что они рассказывают про какую-то свою милицию, то мы понимаем, что там еще больше воров", – сказал он.

Контекст:

С 5 октября в РФ считают, что официально "присоединили" Луганскую область к России. Такое решение не признали ни Украина, ни международное сообщество.

В Луганской области деоккупировано 14 населенных пунктов – это около 5–7% от общей территории региона, сообщали в ОВА 22 июня 2023 года.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Луганская область, мародеры, война России против Украины, российские оккупанты, Артем Лысогор
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