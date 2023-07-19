Воруют батареи и стеклопакеты. Глава Луганской ОВА рассказал, как оккупанты "ремонтируют" дома

"И [террористическая организация] "ЛНР", и российские телеканалы говорят о восстановлении территорий у линии столкновения. Пиарили один девятиэтажный дом, который они отстраивают. Прошло четыре месяца, и то, что мы вчера увидели из источников – дом как стоял, так и стоит, батарей нет. Пять месяцев назад забрали стеклопакеты, даже нормальные, из подъездов. Так дом голый и стоит", – рассказал он.

По словам Лысогора, кроме мародерства, на территории ухудшилась криминальная обстановка, так как бороться с проявлениями криминалитета некому.

"То, что они рассказывают про какую-то свою милицию, то мы понимаем, что там еще больше воров", – сказал он.