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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За сутки Россия обстреляла почти половину областей Украины, атаковав 109 объектов инфраструктуры – Минобороны Украины

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Основной удар оккупантов пришелся на южные области, в частности на Одессу
Основной удар оккупантов пришелся на южные области, в частности – на Одессу
Фото: Одеса. Офіційно / Telegram

За последние сутки российские оккупанты обстреливали 12 из 26 областей Украины и городов специального назначения. Об этом сообщает в Telegram Military Media Center, созданный при Минобороны Украины.

Ссылаясь на данные МО, центр пишет, что российские войска применяли несколько видов оружия – минометы, танки, артиллерию, реактивные системы залпового огня и зенитно-ракетные комплексы.

Кроме того, 19 июля оккупанты запускали беспилотники и ракеты с наземных баз, а также кораблей Черноморского флота. Использовалась стратегическая и тактическая авиация.

"Всего были атакованы 125 населенных пунктов и 109 объектов инфраструктуры", – говорится в сообщении.

Графика: Military Media Center / Telegram
Графика: Military Media Center / Telegram

Контекст:

По данным оперативного командования "Юг", в ночь на 19 июля армия России атаковала населенные пункты Украины ракетами и дронами. Взрывной волной повреждены зерновой и масляный терминалы порта, там начался пожар. В Одесском районе снаряды РФ попали в промышленный объект, был ранен сотрудник. Пострадали склады табака и пиротехнических изделий.

Утром Воздушные силы сообщили, что в течение нескольких волн противник выпустил 16 крылатых ракет "Калибр", восемь Х-22, шесть крылатых ракет "Оникс" и одну управляемую авиационную ракету Х-59. Также оккупанты направили в Украину 32 ударных БПЛА типа Shahed-136/131.

Противовоздушная оборона ВС и другие подразделения сил обороны Украины уничтожила 37 воздушных целей: 13 крылатых ракет "Калибр", авиационную ракету Х-59 и 23 БПЛА иранского производства Shahed.

Теги: Минобороны, обстрелы, война России против Украины, разрушения, российские оккупанты
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