За сутки Россия обстреляла почти половину областей Украины, атаковав 109 объектов инфраструктуры – Минобороны Украины

Ссылаясь на данные МО, центр пишет, что российские войска применяли несколько видов оружия – минометы, танки, артиллерию, реактивные системы залпового огня и зенитно-ракетные комплексы.
Кроме того, 19 июля оккупанты запускали беспилотники и ракеты с наземных баз, а также кораблей Черноморского флота. Использовалась стратегическая и тактическая авиация.
"Всего были атакованы 125 населенных пунктов и 109 объектов инфраструктуры", – говорится в сообщении.
По данным оперативного командования "Юг", в ночь на 19 июля армия России атаковала населенные пункты Украины ракетами и дронами. Взрывной волной повреждены зерновой и масляный терминалы порта, там начался пожар. В Одесском районе снаряды РФ попали в промышленный объект, был ранен сотрудник. Пострадали склады табака и пиротехнических изделий.
Утром Воздушные силы сообщили, что в течение нескольких волн противник выпустил 16 крылатых ракет "Калибр", восемь Х-22, шесть крылатых ракет "Оникс" и одну управляемую авиационную ракету Х-59. Также оккупанты направили в Украину 32 ударных БПЛА типа Shahed-136/131.
Противовоздушная оборона ВС и другие подразделения сил обороны Украины уничтожила 37 воздушных целей: 13 крылатых ракет "Калибр", авиационную ракету Х-59 и 23 БПЛА иранского производства Shahed.