"Работа проведена филигранно". Гуменюк заявила, что удар ВСУ по Чонгарскому мосту позволит снизить пропускную способность оккупантов

Она подчеркнула, что работа украинских военных направлена на разрушение планов врага, а не инфраструктуры. По ее словам, такие инфраструктурные объекты, как Чонгарский мост, в будущем понадобятся силам обороны.
"Поэтому работа проведена филигранно, точно, метко, и сейчас оккупанты снова выискивают новые пути в объезд для того, чтобы поставлять своим войскам боеприпасы, технику и пополнение. На левом берегу враг испытывает существенный недостаток снарядов и техники в связи с нашей боевой работой", – подчеркнула Гуменюк.
Она отметила, что ВСУ устанавливают огневой контроль над всеми транспортно-логистическими маршрутами противника, однако их сдерживает тот факт, что россияне чередуют свой транспорт с гражданскими машинами.
"Это смущает гражданских, поскольку, пытаясь выехать из Крыма, не имея возможности использовать Крымский мост, они пытаются объехать по материковой части и попадают в заложники этой военной техники", – пояснила Гуменюк.
29 июля Центр стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины сообщил, что украинские военные поразили Чонгарский мост на админгранице с Крымом.
По Чонгарскому мосту, который оккупанты используют в том числе для военной логистики, уже наносились удары, в частности, утром 22 июня. Об ударе по автомобильному мосту через Сиваш и закрытии движения по нему сообщили местные Telegram-каналы.
Позднее атаку подтвердил "глава" Крыма Сергей Аксенов. Глава оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил в Telegram, что за операцией стоят ВСУ, использовавшие Storm Shadow.
Известно, что мост был пробит насквозь в двух местах. Российские СМИ писали, что удары были нанесены как по основному (рабочему), так и по дублирующему мосту через Чонгар.
Представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов, комментируя удар по мосту, заявлял, что "продолжение следует".
Спутниковые снимки, сделанные 23 июня, свидетельствовали о том, что оккупанты возвели понтонную переправу после удара по Чонгарскому мосту.
Позже оккупанты объявили, что отремонтировали Чонгарский мост.
В июле в Генштабе ВСУ подтвердили, что по Чонгарскому мосту ударили ракетами Storm Shadow.