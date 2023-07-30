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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Работа проведена филигранно". Гуменюк заявила, что удар ВСУ по Чонгарскому мосту позволит снизить пропускную способность оккупантов

Гуменюк отметила, что ВСУ устанавливают огневой контроль над всеми транспортно-логистическими маршрутами противника
Гуменюк отметила, что ВСУ устанавливают огневой контроль над всеми транспортно-логистическими маршрутами противника
Фото: 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців / Facebook

Удар сил обороны Украины по Чонгарскому мосту, который соединяет оккупированный Россией Крым и захваченные территории Херсонской области, позволит снизить пропускную способность противника. Об этом глава объединенного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила 30 июля в эфире телемарафона, который транслирует телеканал "Рада".

Она подчеркнула, что работа украинских военных направлена на разрушение планов врага, а не инфраструктуры. По ее словам, такие инфраструктурные объекты, как Чонгарский мост, в будущем понадобятся силам обороны.

"Поэтому работа проведена филигранно, точно, метко, и сейчас оккупанты снова выискивают новые пути в объезд для того, чтобы поставлять своим войскам боеприпасы, технику и пополнение. На левом берегу враг испытывает существенный недостаток снарядов и техники в связи с нашей боевой работой", – подчеркнула Гуменюк.

Она отметила, что ВСУ устанавливают огневой контроль над всеми транспортно-логистическими маршрутами противника, однако их сдерживает тот факт, что россияне чередуют свой транспорт с гражданскими машинами.

"Это смущает гражданских, поскольку, пытаясь выехать из Крыма, не имея возможности использовать Крымский мост, они пытаются объехать по материковой части и попадают в заложники этой военной техники", – пояснила Гуменюк.

29 июля Центр стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины сообщил, что украинские военные поразили Чонгарский мост на админгранице с Крымом.

Контекст:

По Чонгарскому мосту, который оккупанты используют в том числе для военной логистики, уже наносились удары, в частности, утром 22 июня. Об ударе по автомобильному мосту через Сиваш и закрытии движения по нему сообщили местные Telegram-каналы.

Позднее атаку подтвердил "глава" Крыма Сергей Аксенов. Глава оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил в Telegram, что за операцией стоят ВСУ, использовавшие Storm Shadow.

Известно, что мост был пробит насквозь в двух местах. Российские СМИ писали, что удары были нанесены как по основному (рабочему), так и по дублирующему мосту через Чонгар.

Представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов, комментируя удар по мосту, заявлял, что "продолжение следует".

Спутниковые снимки, сделанные 23 июня, свидетельствовали о том, что оккупанты возвели понтонную переправу после удара по Чонгарскому мосту.

Позже оккупанты объявили, что отремонтировали Чонгарский мост.

В июле в Генштабе ВСУ подтвердили, что по Чонгарскому мосту ударили ракетами Storm Shadow.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Крым, Украина, ВСУ, война России против Украины, инфраструктура, Наталья Гуменюк
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