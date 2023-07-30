"Работа проведена филигранно". Гуменюк заявила, что удар ВСУ по Чонгарскому мосту позволит снизить пропускную способность оккупантов

Гуменюк отметила, что ВСУ устанавливают огневой контроль над всеми транспортно-логистическими маршрутами противника Фото: 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців / Facebook

Она подчеркнула, что работа украинских военных направлена на разрушение планов врага, а не инфраструктуры. По ее словам, такие инфраструктурные объекты, как Чонгарский мост, в будущем понадобятся силам обороны.

"Поэтому работа проведена филигранно, точно, метко, и сейчас оккупанты снова выискивают новые пути в объезд для того, чтобы поставлять своим войскам боеприпасы, технику и пополнение. На левом берегу враг испытывает существенный недостаток снарядов и техники в связи с нашей боевой работой", – подчеркнула Гуменюк.

Она отметила, что ВСУ устанавливают огневой контроль над всеми транспортно-логистическими маршрутами противника, однако их сдерживает тот факт, что россияне чередуют свой транспорт с гражданскими машинами.

"Это смущает гражданских, поскольку, пытаясь выехать из Крыма, не имея возможности использовать Крымский мост, они пытаются объехать по материковой части и попадают в заложники этой военной техники", – пояснила Гуменюк.

29 июля Центр стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины сообщил, что украинские военные поразили Чонгарский мост на админгранице с Крымом.