ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Силы обороны с начала контрнаступления освободили почти 242 км² территории Украины – Минобороны

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
На юге ВСУ продолжают ведение наступательной операции на мелитопольском и бердянском направлениях
На юге ВСУ продолжают ведение наступательной операции на мелитопольском и бердянском направлениях
Фото: 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців / Facebook

Силы обороны Украины с начала контрнаступления освободили 241,7 км² территории страны. Об этом 31 июля в Telegram заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр.

Она подчеркнула, что противник и дальше сосредотачивает основные усилия на купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском и марьинском направлениях, там продолжаются тяжелые бои.

На прошлой неделе на этих направлениях между украинскими военными и российскими оккупантами произошло более 170 боев.

На купянском направлении противник штурмовал и искал слабые места в обороне ВСУ. Попытки врага вытеснить украинских военных с занимаемых позиций оказались безуспешными.

На лиманском направлении противник также пытался вести наступательные действия, однако результатов не добился.

На бахмутском направлении враг в течение недели "всеми силами" старался остановить наступление ВСУ, но украинские военные смогли постепенно продвигаться вперед.

Общая освобожденная площадь на бахмутском направлении составляет 37 км². Из них за минувшую неделю – 2 км².

На авдеевском и марьинском направлениях противник сосредотачивал основные усилия на ведении наступательных действий с целью установления полного контроля над Марьинкой и окружения Авдеевки. Успеха не имел.

Под плотным огнем авиации и артиллерии силы обороны Украины освободили населенный пункт Старомайорское Донецкой области.

На юге ВСУ продолжают ведение наступательной операции на мелитопольском и бердянском направлениях.

На направлении Малая Токмачка, Роботино Запорожской области силам обороны удалось закрепиться на новых рубежах.

С начала контрнаступления освобожденная площадь составляет 204,7 км². За прошедшую неделю деоккупированная территория увеличилась на 12,6 км².

На освобожденных от российских оккупантов территориях проводится разминирование местности.

Контекст:

Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. Позже были сообщения о деоккупации населенных пунктов на востоке и юге.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, оборона, ВСУ, Анна Маляр, наступление, война России против Украины, разминирование, контрнаступление, силы обороны Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Жена Ямы, переехавшего во время войны в США, похвасталась своим отдыхом. Фото
Жена Ямы, переехавшего во время войны в США, похвасталась своим отдыхом. Фото
  Сделайте это в самом начале – и кукуруза получится очень вкусная. Рецепт приготовления за 15 минут под крышкой
  Сделайте это в самом начале – и кукуруза получится очень вкусная. Рецепт приготовления за 15 минут под крышкой
Галина ГРИШИНА
Украинский телеведущий взял мальчика из детдома. Это третий ребенок в его семье
Украинский телеведущий взял мальчика из детдома. Это третий ребенок в его семье
  Добавьте это в воду – и зеленый налет с плесенью исчезнут. Эксперты показали, как дешево и без химии почистить пластиковый бутыль
  Добавьте это в воду – и зеленый налет с плесенью исчезнут. Эксперты показали, как дешево и без химии почистить пластиковый бутыль
Галина ГРИШИНА
"Лихорадка и частичная потеря сознания". Мишину госпитализировали. Актриса назвала причину болезни
"Лихорадка и частичная потеря сознания". Мишину госпитализировали. Актриса назвала причину болезни
Ризатдинова снялась топлес на испанском пляже с книгой в руках. Ранее она сообщила о череде разочарований в своей жизни
Ризатдинова снялась топлес на испанском пляже с книгой в руках. Ранее она сообщила о череде разочарований в своей жизни
Галина ГРИШИНА
В сети показали, как Залужный выглядел в 37 лет. Фото с музыкального фестиваля
В сети показали, как Залужный выглядел в 37 лет. Фото с музыкального фестиваля
Галина ГРИШИНА
Вайкуле в Юрмале спела свой хит "Листья желтые" на латышском дуэтом с мужем Пугачевой. Видео
Вайкуле в Юрмале спела свой хит "Листья желтые" на латышском дуэтом с мужем Пугачевой. Видео
Галина ГРИШИНА
36-летняя ведущая Шовкопляс заявила, что разъехалась с мужем и подала на развод
36-летняя ведущая Шовкопляс заявила, что разъехалась с мужем и подала на развод
Галина ГРИШИНА
"Если орки кидаются говном, значит, фестиваль удался". В Юрмале Полякова спела украинские хиты, а Сердючка – Russia Good Bye. Видео
"Если орки кидаются говном, значит, фестиваль удался". В Юрмале Полякова спела украинские хиты, а Сердючка – Russia Good Bye. Видео
Галина ГРИШИНА
"Размечтался, одноглазый". Арестович появился на публике с пластырем на глазу. Фото
"Размечтался, одноглазый". Арестович появился на публике с пластырем на глазу. Фото
Галина ГРИШИНА
58-летняя Херли показала, как принимает солнечные ванны в бикини цвета морской зелени
58-летняя Херли показала, как принимает солнечные ванны в бикини цвета морской зелени
Галина ГРИШИНА
Маляр показала, как отпраздновала на работе свое 45-летие. Фото
Маляр показала, как отпраздновала на работе свое 45-летие. Фото
Галина ГРИШИНА
Подоляк рассказал, за что может получить нагоняй от Зеленского
Подоляк рассказал, за что может получить нагоняй от Зеленского
Галина ГРИШИНА
Если на листьях появились желтые пятна, обработайте их этим раствором. Эксперт рассказал, как без химии спасти огурцы от грибка
Если на листьях появились желтые пятна, обработайте их этим раствором. Эксперт рассказал, как без химии спасти огурцы от грибка
Галина ГРИШИНА
Приходько о Брежневой, которая пела русскоязычные песни с желто-синим флагом: Заберите у нее флаг Украины!
Приходько о Брежневой, которая пела русскоязычные песни с желто-синим флагом: Заберите у нее флаг Украины!
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Если орки кидаются говном, значит, фестиваль удался". В Юрмале Полякова спела украинские хиты, а Сердючка – Russia Good Bye. Видео (138937)
2
Если на листьях появились желтые пятна, обработайте их этим раствором. Эксперт рассказал, как без химии спасти огурцы от грибка (135692)
3
Жена Налчаджиоглу после возвращения из Турции снялась в полный рост и засветила живот (79367)
4
Потап на редком совместном снимке с Каменских засветил беспорядок в их санузле и на кухне. Фото (47023)
5
"Размечтался, одноглазый". Арестович появился на публике с пластырем на глазу. Фото (45155)
6
27-летняя жена 46-летнего Налчаджиоглу после смены фамилии показала свой новый паспорт. Фото (43519)
7
Приходько о Брежневой, которая пела русскоязычные песни с желто-синим флагом: Заберите у нее флаг Украины! (15686)
8
Добавьте это к фаршу – и оставьте на месяц в темном месте. Рецепт домашней колбасы салями без химии (15449)
 
 
 
 