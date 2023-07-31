Силы обороны с начала контрнаступления освободили почти 242 км² территории Украины – Минобороны

На юге ВСУ продолжают ведение наступательной операции на мелитопольском и бердянском направлениях Фото: 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців / Facebook

Она подчеркнула, что противник и дальше сосредотачивает основные усилия на купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском и марьинском направлениях, там продолжаются тяжелые бои.

На прошлой неделе на этих направлениях между украинскими военными и российскими оккупантами произошло более 170 боев.

На купянском направлении противник штурмовал и искал слабые места в обороне ВСУ. Попытки врага вытеснить украинских военных с занимаемых позиций оказались безуспешными.

На лиманском направлении противник также пытался вести наступательные действия, однако результатов не добился.

На бахмутском направлении враг в течение недели "всеми силами" старался остановить наступление ВСУ, но украинские военные смогли постепенно продвигаться вперед.

Общая освобожденная площадь на бахмутском направлении составляет 37 км². Из них за минувшую неделю – 2 км².

На авдеевском и марьинском направлениях противник сосредотачивал основные усилия на ведении наступательных действий с целью установления полного контроля над Марьинкой и окружения Авдеевки. Успеха не имел.

Под плотным огнем авиации и артиллерии силы обороны Украины освободили населенный пункт Старомайорское Донецкой области.

На юге ВСУ продолжают ведение наступательной операции на мелитопольском и бердянском направлениях.

На направлении Малая Токмачка, Роботино Запорожской области силам обороны удалось закрепиться на новых рубежах.

С начала контрнаступления освобожденная площадь составляет 204,7 км². За прошедшую неделю деоккупированная территория увеличилась на 12,6 км².

На освобожденных от российских оккупантов территориях проводится разминирование местности.