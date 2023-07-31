Силы обороны с начала контрнаступления освободили почти 242 км² территории Украины – Минобороны

Она подчеркнула, что противник и дальше сосредотачивает основные усилия на купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском и марьинском направлениях, там продолжаются тяжелые бои.
На прошлой неделе на этих направлениях между украинскими военными и российскими оккупантами произошло более 170 боев.
На купянском направлении противник штурмовал и искал слабые места в обороне ВСУ. Попытки врага вытеснить украинских военных с занимаемых позиций оказались безуспешными.
На лиманском направлении противник также пытался вести наступательные действия, однако результатов не добился.
На бахмутском направлении враг в течение недели "всеми силами" старался остановить наступление ВСУ, но украинские военные смогли постепенно продвигаться вперед.
Общая освобожденная площадь на бахмутском направлении составляет 37 км². Из них за минувшую неделю – 2 км².
На авдеевском и марьинском направлениях противник сосредотачивал основные усилия на ведении наступательных действий с целью установления полного контроля над Марьинкой и окружения Авдеевки. Успеха не имел.
Под плотным огнем авиации и артиллерии силы обороны Украины освободили населенный пункт Старомайорское Донецкой области.
На юге ВСУ продолжают ведение наступательной операции на мелитопольском и бердянском направлениях.
На направлении Малая Токмачка, Роботино Запорожской области силам обороны удалось закрепиться на новых рубежах.
С начала контрнаступления освобожденная площадь составляет 204,7 км². За прошедшую неделю деоккупированная территория увеличилась на 12,6 км².
На освобожденных от российских оккупантов территориях проводится разминирование местности.
Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. Позже были сообщения о деоккупации населенных пунктов на востоке и юге.